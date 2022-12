Le prix Ethereum imprime son deuxième meilleur jour de négociation pour novembre alors que Powell livre | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a bondi de plus de 6% mercredi alors que Powell a surpris les marchés avec un remaniement soudain pour décembre.

L’ETH, bien que prenant du recul ce matin, pourrait être vu plus haut car il s’agit d’un changement important.

Attendez-vous à 1 500 $ d’ici la fin de la semaine prochaine, avec un gain de 17 %.

Le prix de l’Ethereum (ETH) s’est fortement redressé à la fin de la session américaine de mercredi alors que le président de la Fed, Powell, a tenu un discours ad hoc à New York. Powell a indiqué aux marchés que décembre pourrait déjà voir une hausse de 50 points de base au lieu de 75 points de base, ce qui a déclenché un bond massif des actions et des crypto-monnaies. Voyant ce changement assez crucial de la Fed toujours en hausse mais avec des incréments plus petits, les marchés pensent que la politique pourrait ouvrir des mouvements à la hausse de l’EUR/USD. Un dollar américain plus faible dans tous les domaines fournirait alors des vents favorables aux crypto-monnaies.

L’ETH s’estompe trop tôt, le réservoir n’est pas encore vide

Le prix de l’Ethereum s’est apprécié de plus de 10 % depuis mardi en raison d’un dollar américain plus faible, qui à son tour a augmenté à la faveur de marchés se préparant à une Fed moins belliciste. Cette fois, il n’y a pas eu d’action sur les prix acheter la rumeur, vendre le fait, mais un achat parfait de la rumeur et rester dans le commerce. Bien qu’un fondu soit en cours à l’ETH, d’autres gains sont à portée de main car il ne s’agit pas seulement d’un effet d’une journée, mais le rallye a plus de marge de manœuvre.

L’ETH a été vu tirer au-dessus du creux du 1er février 2021 et s’arrêter au niveau de support mensuel S1 de novembre. Le 1er décembre étant en cours, les pivots mensuels ont été recalibrés. Le nouveau pivot mensuel est positionné un peu plus haut, près de 1 350 $, et tombe presque en ligne avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours. Attendez-vous à voir une autre jambe plus haut une fois que ce pivot mensuel est cassé et voyez l’ETH remonter vers 1 500 $ avec le SMA de 200 jours comme plafond.

Graphique journalier ETH/USD

Le risque de fondu pourrait être qu’il baisse rapidement à la recherche d’un support. Ce premier support devrait être d’environ 1 243 $ au plus bas du 1er février 2021. Si cela ne tient pas, le risque est que l’action des prix tombe en dessous de la ligne de tendance descendante rouge près de 1 150 $, ce qui indiquerait que les gains de deux jours sont perdus. encore.