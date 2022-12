Bitcoin connaît la pire clôture mensuelle en deux ans alors que les commerçants regardent 16,7 000 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC 17 087 $) a tenté de retourner 17 000 $ pour soutenir le 1er décembre après avoir scellé sa clôture mensuelle la plus basse en deux ans.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Le bitcoin gagne un pouce à la fin du mois de novembre

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC / USD tournait autour de 17 100 $ lors d’une deuxième charge intrajournalière à des niveaux plus élevés.

La paire a réussi à éviter les pertes à la fermeture de la bougie mensuelle, enregistrant à la place de solides gains quotidiens d’environ 4,5 % pour le 30 novembre.

Néanmoins, Bitcoin a perdu 16,2 % pour le mois, faisant de novembre 2022 son pire depuis 2019.

Tableau des rendements mensuels BTC/USD (capture d’écran). Source : Coinglass

L’ambiance plus dynamique a coïncidé avec les commentaires de la Réserve fédérale américaine. Dans un discours sur l’inflation et le marché du travail, le président Jerome Powell a déclaré ouvertement que de plus petites hausses des taux d’intérêt pourraient commencer dès décembre.

« La politique monétaire affecte l’économie et l’inflation avec des décalages incertains, et les pleins effets de notre resserrement rapide jusqu’à présent ne se sont pas encore fait sentir », a-t-il déclaré.

Ainsi, il est logique de modérer le rythme de nos hausses de taux à mesure que nous approchons du niveau de modération qui sera suffisant pour faire baisser l’inflation. Le moment de modérer le rythme des hausses de taux pourrait venir dès la réunion de décembre.

Powell a mis en garde de manière caractéristique sur l’annonce d’un tournant complet dans la politique, ce que les marchés attendaient avec impatience tout au long de l’année.

« Compte tenu de nos progrès dans le resserrement de la politique, le moment de cette modération est beaucoup moins important que les questions de savoir combien nous devrons encore augmenter les taux pour contrôler l’inflation, et combien de temps il faudra maintenir la politique à un niveau restrictif. , » il ajouta.

Néanmoins, les actions ont réagi positivement, les indices composites S&P 500 et Nasdaq terminant la journée en hausse de 3,1 % et 4,4 %, respectivement, en ligne avec Bitcoin.

Pas d’euphorie chez les commerçants

Entre-temps, dans leurs propres réponses, les commentateurs du marché de la cryptomonnaie étaient tout aussi froids sur les perspectives immédiates malgré les gains modérés de fin de mois.

Crypto Tony a averti que les traders « devenaient arrogants » en décembre, et que ce n’était plus un point d’entrée aveugle approprié.

« Ce n’est pas le moment de tout faire, pensant que c’est le fond de Crypto », a-t-il déclaré aux abonnés de Twitter.

Nous n’avons pas encore vu : – Un macro plus haut et un plus bas (changement de tendance de la structure du marché) – Volume haussier entrant – Achats au comptant en hausse – Structure corrective terminée.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Crypto Tony/Twitter

Un niveau clé à maintenir pour la poursuite de la « structure de marché haussière », a-t-il ajouté, était de 16 700 dollars.

Michaël van de Poppe, fondateur et PDG de la société de trading Eight, a convenu de l’importance d’un domaine axé sur 16 700 $ pour sa propre stratégie.