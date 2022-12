La compression des prix Luna Classic de Terra laisse entrevoir une cassure explosive à 0,000185 $ | Cryptomonnaie

Le prix Luna Classic établit un triangle ascendant, suggérant une perspective haussière.

Une cassure de cette configuration pourrait déclencher une hausse de 11 % à 0,000187 $.

L’invalidation des perspectives haussières se produira si LUNC produit un chandelier de quatre heures près de 0,000156 $.

Le prix Luna Classic est prêt à amorcer une forte hausse après neuf jours de consolidation. Ce resserrement de la fourchette a réduit la volatilité, mais si certaines conditions sont remplies, un retour pourrait être prévu pour LUNC.

Le prix Luna Classic prêt à bouger

Le prix de Luna Classic a établi trois bas égaux et deux plus bas plus élevés depuis le 22 novembre. La connexion des lignes de tendance à ces points de swing révèle un triangle ascendant. Cette configuration prévoit une hausse de 10 % si LUNC parvient à dépasser la base du triangle, c’est-à-dire le niveau de résistance horizontale à 0,000167 $.

La hausse de 10% est obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de rupture à 0,000167 $, ce qui révèle la cible à 0,000185 $. Fait intéressant, ce niveau coïncide avec un obstacle intermédiaire à 0,000184 $, ce qui en fait un niveau difficile à franchir pour le prix Luna Classic.

Les investisseurs peuvent enregistrer des bénéfices ici car un retracement pourrait découler de cette barrière, en particulier si le prix de Luna Classic ne parvient pas à maintenir son élan haussier.

Graphique LUNC/USDT sur 4 heures

Bien que les perspectives haussières du prix de Luna Classic aient un sens logique, une évolution baissière du prix du Bitcoin pourrait avoir un impact négatif sur l’espace des crypto-monnaies. Dans un tel cas, un chandelier de quatre heures proche du niveau de support de 0,000156 $ invalidera la thèse haussière de LUNC.

Cette baisse pourrait fausser les chances en faveur des baissiers et lancer une autre étape vers le niveau de support de 0,000148 $. Ici, le prix Luna Classic a une chance de se redresser en formant un double fond.

Voici comment les mouvements de prix du Bitcoin pourraient affecter le prix de Luna Classic