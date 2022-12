Meta « passe au travers » avec les plans de Metaverse malgré les doutes – Zuckerberg | Cryptomonnaie

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, garde toujours espoir quant aux plans Metaverse de l’entreprise, quels que soient les milliards de dollars qu’il aspire de l’entreprise, affirmant que « quelqu’un doit construire cela ».

Apparaissant à distance pour une interview au sommet DealBook du 30 novembre à New York, Zuckerberg a été interrogé sur la question de savoir si le jeu Metaverse des géants de la technologie était toujours viable compte tenu de son coût et des doutes émis sur la plate-forme, répondant :

Je pense que les choses semblent très différentes sur un horizon de dix ans par rapport à la zone dans laquelle nous nous trouvons pour les prochaines années […] Je suis toujours complètement optimiste sur toutes les choses pour lesquelles nous avons été optimistes.

Il a ajouté qu’une partie de « voir les choses à travers » à plus long terme consistait à « surmonter » les doutes sur ses ambitions.

Les derniers résultats de Meta, publiés le 26 octobre, ont révélé la perte trimestrielle la plus importante jamais enregistrée dans sa branche de construction de métavers Reality Labs remontant au quatrième trimestre de 2020. La réalité virtuelle de Zuckerberg a coûté 9,44 milliards de dollars en 2022, se rapprochant de plus de 10 dollars. milliards de pertes enregistrées pour 2021.

Lors de l’appel des résultats à l’époque, Zuckerberg n’était pas impressionné par le coût, qualifiant son métaverse de « prochaine plate-forme informatique ». Il a doublé cette affirmation chez DealBook :

Nous n’allons pas être ici dans les années 2030 pour communiquer et utiliser des appareils informatiques qui sont exactement les mêmes que ceux que nous avons aujourd’hui, et quelqu’un doit construire cela, investir et y croire.

Cependant, Zuckerberg a admis que les plans avaient un coût, Meta a dû licencier 11 000 employés le 9 novembre et le PDG a déclaré qu’il avait « prévu des investissements massifs », y compris dans le matériel pour soutenir son métaverse.

Il a déclaré que l’entreprise « pensait que l’économie et l’entreprise allaient aller dans une certaine direction » sur la base d’indicateurs positifs relatifs aux entreprises de commerce électronique au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2021. « Évidemment, cela n’a pas s’est avéré ainsi », a ajouté Zuckerberg.

Notre type de concentration opérationnelle au cours des prochaines années sera sur l’efficacité, la discipline et la rigueur et en quelque sorte sur le fait de fonctionner dans un environnement beaucoup plus restreint.

Malgré la concentration apparente de Meta pour construire son métaverse, Zuckerberg a affirmé que 80% des investissements de l’entreprise sont canalisés vers ses plateformes de médias sociaux phares et continueront ainsi « pendant un certain temps ».

Les investissements dans Reality Labs sont «moins de 20%» au moins «jusqu’à ce que le métaverse devienne une chose plus grande», a-t-il déclaré.

Sur les 20% investis dans Reality Labs, Zuckerberg a déclaré que 40% de ceux-ci sont destinés à ses casques de réalité virtuelle (VR), l’autre « moitié ou plus » construisant ce qu’il considère comme « le facteur de forme le plus important à long terme ». […] Des lunettes d’apparence normale qui peuvent mettre des hologrammes dans le monde.

Zuck mord chez Apple

Zuckerberg a également pris quelques coups à sa société de technologie homologue Apple concernant ses politiques restrictives sur l’App Store, qui ont notamment imposé des restrictions sur les échanges cryptomonnaies et les marchés de jetons non fongibles (NFT), en disant :

Je pense qu’Apple s’est en quelque sorte distingué comme la seule entreprise qui essaie de contrôler unilatéralement ce que les applications obtiennent sur un appareil et je ne pense pas que ce soit un endroit durable ou bon.

Il a souligné d’autres plates-formes informatiques telles que Windows et Android qui ne sont pas aussi restrictives et autorisent même d’autres marchés d’applications et le chargement latéral – l’utilisation de logiciels ou d’applications tiers.

Il a ajouté que c’était l’engagement de Meta à permettre le chargement latéral avec ses unités VR existantes et les unités de réalité augmentée (AR) à venir et espérait que les futures plates-formes Metaverse seraient également ouvertes de cette manière.

« Je pense qu’il est problématique pour une entreprise de pouvoir contrôler le type d’expériences d’application sur l’appareil. »