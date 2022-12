La société de trading de crypto Auros global manque le paiement DeFi en raison de la contagion FTX | Cryptomonnaie

La société de trading de crypto Auros Global semble souffrir de la contagion FTX après avoir manqué un remboursement de capital sur un prêt de financement décentralisé (DeFi) de 2 400 Ether enveloppé (wETH).

Le souscripteur de crédit institutionnel M11 Credit, qui gère les pools de liquidités sur Maple Finance, a déclaré à ses abonnés dans un fil Twitter du 30 novembre que les Auros avaient manqué un paiement en principal sur le prêt de 2 400 wETH, qui vaut au total environ 3 millions de dollars.

M11 Credit suggère qu’il est toujours en communication étroite avec ses emprunteurs, en particulier après les événements du mois dernier, et a déclaré qu’Auros connaît un « problème de liquidité à court terme en raison de l’insolvabilité de FTX ».

Alors qu’Auros, une société de trading algorithmique et de tenue de marché, n’a pas encore répondu à la déclaration de M11 Credit, le fil a été retweeté par Maple Finance elle-même.

M11 Credit a également souligné que le paiement manqué n’indique pas que le prêt est en défaut. Au lieu de cela, le paiement manqué a déclenché un « délai de grâce de 5 jours conformément aux contrats intelligents ».

Cela implique qu’Auros a jusqu’au 5 décembre pour effectuer le retard de paiement avant d’être déclaré en défaut.

Selon une vidéo YouTube officielle de Maple Finance, si un défaut de paiement survenait, cela pourrait entraîner la liquidation de la garantie de l’emprunteur et/ou la mise en jeu de jetons d’érable et l’utilisation de l’USDC sur la plate-forme pour couvrir tout manque à gagner des prêteurs. Les mesures d’exécution pourraient également être poursuivies par les tribunaux de New York.

Le crédit M11 affirme qu’il « travaille avec Auros pour fournir une déclaration commune qui fournit des informations supplémentaires aux prêteurs ».

Cointelegraph a contacté M11 Credit et Auros pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse avant l’heure de publication.

L’échange de crypto FTX a annoncé le 11 novembre qu’il déposerait le bilan après avoir subi une crise de liquidité et n’avoir pas été en mesure d’honorer les retraits. La contagion qui en résulte s’est propagée à de nombreuses autres entreprises. BlockFi a déclaré faillite le 28 novembre.

Galois Capital et New Huo Technology ont perdu des millions de dollars à cause de l’effondrement de FTX, et Nestcoin a dû licencier des travailleurs en raison de son exposition à l’échec de l’échange.