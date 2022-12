Sam Bankman-Fried dit que FTX US est entièrement solvable, les retraits pourraient s’ouvrir aujourd’hui | Cryptomonnaie

Sam Bankman-Fried, ancien PDG de l’échange de crypto en faillite FTX, a déclaré que les retraits de FTX US pourraient bientôt s’ouvrir.

L’ancien dirigeant de FTX a laissé entendre que LedgerX pourrait être opérationnel dans un proche avenir.

Bankman-Fried a ajouté qu’il ne pouvait pas faire de promesses tout en affirmant que les clients américains de FTX pourraient bientôt être guéris.

Sam Bankman-Fried, populairement connu sous le nom de SBF, a déclaré à Andrew Ross Sorkin du New York Times que les clients américains de FTX pourraient bientôt être rétablis. SBF affirme que ces entités : les dérivés FTX US et FTX US, anciennement connus sous le nom de LedgerX, pourraient être « bientôt opérationnels ».

Sam Bankman-Fried affirme que les retraits pourraient s’ouvrir chez FTX US

Sam Bankman-Fried, co-fondateur et ancien PDG de FTX Exchange, s’est entretenu avec Andrew Ross Sorkin de « The New York Times’ DealBook ». SBF a fait une apparition virtuelle au DealBook Summit de la société de médias et a assuré aux utilisateurs de FTX US que les retraits pourraient bientôt s’ouvrir.

SBF a parlé de la chute de son empire crypto, de la crise de liquidité et des tentatives infructueuses d’obtenir le renflouement de l’échange FTX et de ses filiales. L’ancien PDG de FTX a présenté ses excuses aux utilisateurs et s’est finalement présenté sous les projecteurs des médias depuis les Bahamas le 30 novembre.

Andrew Ross Sorkin a posé à SBF une foule de questions sur la gestion des risques, la réglementation, l’immobilier aux Bahamas et la solvabilité des entités FTX. Commentant la plate-forme d’échange FTX US, SBF a déclaré:

La plate-forme américaine—la plate-forme réglementée aux États-Unis avec des utilisateurs américains—à ma connaissance, c’est tout à fait solvable. C’est entièrement financé et je crois que les retraits pourraient être ouverts aujourd’hui et que tout le monde pourrait être guéri de cela.

LedgerX pourrait bientôt être opérationnel

FTX US de Sam Bankman-Fried a acquis LedgerX en octobre 2021. SBF a renommé LedgerX en FTX US Derivatives. La plate-forme d’échange propose des contrats à terme, des options et des swaps de crypto-monnaie. Lorsque l’échange FTX a fait faillite, LedgerX était l’une des entités qui est restée solvable.

Commentant l’avenir de LedgerX, le co-fondateur de l’empire FTX a déclaré que les dérivés américains de FTX pourraient « même être opérationnels en ce moment ». Selon un rapport de Bloomberg, les dérivés américains de FTX ont rendu 175 millions de dollars disponibles pour une utilisation dans la procédure de faillite de FTX. La plateforme de produits dérivés a donc offert une miette de support à FTX, qui doit 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers.