Prédiction des prix d’ondulation : le XRP est fortement sous-évalué et les baleines s’accumulent, voici ce que vous devez faire | Cryptomonnaie

Le prix XRP se maintient au-dessus d’un niveau de support stable à 0,400 $.

Le Z-score MVRV indique que le jeton de remise reste dans la zone sous-évaluée.

L’accumulation de Ripple par les baleines pourrait faire allusion à un renversement de tendance potentiel au coin de la rue.

Le prix Ripple (XRP) montre un manque de volatilité car il se situe au-dessus d’un niveau de support crucial qui pourrait faire ou défaire son avenir à court terme. Un pic de pression d’achat est ce dont le jeton de versement a besoin pour démarrer sa course.

Prix ​​XRP dans une zone d’opportunité

Le prix du XRP a dépassé le niveau de résistance de 0,400 $ pour la deuxième fois au cours de la semaine dernière. L’influence de Bitcoin, qui est en bonne position et pourrait poursuivre son mouvement haussier, réduit les risques de rupture du niveau de support immédiat du jeton de remise.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP poursuive sa tendance à la hausse. Les investisseurs à l’achat peuvent prêter attention aux obstacles de 0,448 $ et 0,506 $. La collecte de liquidités buy-stop au-dessus de ces niveaux est l’objectif principal des teneurs de marché. Ainsi, les investisseurs peuvent enregistrer des bénéfices à ces niveaux et l’appeler un jour.

Cependant, pour ceux qui sont prêts à s’y risquer, l’élan est essentiel. Si l’indice de force relative (RSI) reste supérieur à 50 et n’est pas extrêmement survendu après un nouveau test de 0,506 $, ils peuvent envisager de conserver leurs transactions. Un retracement mineur pourrait s’ensuivre, permettant aux acheteurs d’accumuler avant de déclencher un rallye rapide à 0,609 $.

Ce mouvement représenterait une hausse de 54 % par rapport à 0,395 $ et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le prix XRP.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Le score Z de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) contribue davantage au scénario haussier du prix XRP. Cet indicateur peut être utilisé pour identifier si un actif est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa juste valeur.

En termes mathématiques, le Z-score MVRV est obtenu en divisant la différence entre la capitalisation boursière totale et la capitalisation boursière réalisée par l’écart type de la capitalisation boursière.

L’indice oscille autour de la ligne zéro, avec des valeurs positives représentant des conditions de marché surévaluées et des valeurs négatives représentant des conditions de sous-évaluation.

Pour XRP, le score Z MVRV est de -1,240 et est inférieur à la ligne zéro depuis décembre 2021, suggérant un marché sous-évalué. Le score Z MVRV de Bitcoin est de -0,196, ce qui est beaucoup plus proche de zéro, ce qui suggère que Ripple est relativement sous-évalué.

Score Z XRP MVRV

Pour mettre les choses en perspective, les adresses de baleines contenant 100 000 à 1 000 000 et 1 000 000 à 10 000 000 de jetons XRP se sont accumulées depuis 2021. Leur nombre est passé de 5 milliards et 3,8 milliards à 6,32 milliards et 3,8 milliards, respectivement.

Cette frénésie d’accumulation des baleines ajoute encore plus de crédibilité aux perspectives haussières du prix du XRP d’un point de vue technique.

Distribution d’approvisionnement XRP

D’un autre côté, si le prix XRP casse le niveau de support de 0,400 $, ce sera le premier signe de faiblesse. Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,316 $ invalidera la thèse haussière en créant un plus bas plus bas. Ce mouvement pourrait déclencher une baisse de 8 % à 0,288 $.