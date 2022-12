L’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avoue l’échec de la surveillance, dit « des fonds mélangés sans le savoir » | Cryptomonnaie

Le fondateur de FTX a affirmé qu’il n’était pas au courant de la position d’Alameda, ce qui a conduit à l’effondrement ultérieur.

Sam Bankman-Fried avait auparavant imputé la chute de FTX à la « comptabilité désordonnée » qui émanait de l’effondrement de Terra-Luna.

Le marché de la cryptomonnaie a noté une augmentation de la capitalisation, récupérant 31 milliards de dollars pour marquer le gain le plus élevé en une journée en trois semaines.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, continue de donner des détails jusque-là inconnus sur l’effondrement de la bourse. La révélation la plus récente a de nouveau observé Bankman-Fried blâmant d’autres facteurs pour la chute, mais aussi étonnamment possédant ses défauts.

Sam Bankman-Fried de FTX reconnaît son erreur

Le fondateur de FTX s’est récemment engagé dans le premier événement public depuis l’effondrement de son échange. S’exprimant lors de l’événement New York Times Dealbook, Sam Bankman-Fried a accepté son échec car il a déclaré qu’il avait mélangé des fonds sans le savoir. Selon Sam Bankman-Fried, lui et la société ne savaient pas à quel point la position d’Alameda était importante.

« Je ne dirigeais pas Alameda, je ne savais pas exactement ce [was] passe. Je ne connaissais pas la taille de leur poste.

Sam Bankman-Fried a poursuivi en déclarant que l’échec de la surveillance et la nomination de quelqu’un d’autre à la tête d’Alameda sont également de sa faute.

C’est la deuxième fois que Sam Bankman-Fried donne une raison à l’effondrement du même mois. Comme l’a rapporté Netcost-Security, plus tôt en novembre, il a imputé la chute de FTX et de sa société sœur Alameda à une « comptabilité désordonnée ». Selon l’ancien PDG, la chute de l’écosystème de Terra a entraîné des perturbations dans Alameda Research, déclenchant la série de problèmes qui continuent d’avoir un impact sur le marché de la cryptomonnaie.

La capitalisation boursière de la crypto augmente de 4% alors que le prix du Bitcoin dépasse 17 000 $

Au milieu des craintes d’une contagion induite par FTX, la capitalisation boursière de la cryptomonnaie a récupéré plus de 31,3 milliards de dollars. Il s’agit de la plus forte augmentation sur une seule journée du marché en plus de trois semaines. Se rapprochant de la barre des 1 000 milliards de dollars, la valeur combinée de toutes les crypto-monnaies est d’environ 820 milliards de dollars.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

Dans le même temps, le prix du Bitcoin a également grimpé pour porter la pièce du roi au-dessus de 17 000 $. Se négociant actuellement à 17 173 $, l’actif numérique a une légère chance d’atteindre 18 000 $. Cependant, pour la même chose, les investisseurs doivent maintenir la pression d’achat actuelle pour atteindre la hausse de prix suggérée.