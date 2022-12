Le prix TRON fait face à une résistance majeure à ces niveaux, un rallye de ventouse est-il en cours ? | Cryptomonnaie

Le prix TRON a augmenté de 20 % après avoir perdu 30 % de sa valeur marchande en novembre.

TRX a franchi des niveaux de résistance importants, mais est proche d’un niveau de retracement de Fibonacci idéal pour la prise de bénéfices.

Une cassure au-dessus de 0,057 $ pourrait induire un rallye vers le plus haut de novembre à 0,065 $.

Le prix TRON (TRX) a considérablement riposté à l’assaut baissier de novembre. Malgré le geste optimiste, le prix TRX fait toujours face à d’importantes barrières de résistance. Les commerçants devraient envisager de négocier de manière plus prudente près des niveaux de prix actuels.

Prix ​​TRON marches d’escalier nord

Le prix TRON a montré une force de marché appréciable par rapport à la plupart des altcoins. Depuis que le nouveau creux annuel à 0,045 $ a été établi le 14 novembre, les traders ont progressivement produit des creux et des sommets plus élevés. Actuellement, le prix TRX est en hausse de 20 % après la baisse.

Le prix TRX se négocie actuellement à 0,054 $. Les haussiers ont dépassé une moyenne mobile exponentielle de 8 jours et une moyenne mobile simple (SMA) de 21 jours au cours de la récente ascension. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la tendance baissière de novembre montre le prix actuel au niveau de 50 % de Fib. Les niveaux de 50 % et 61,8 % de Fib sont généralement ceux où les traders qui attrapent des couteaux visent à libérer et à décharger leurs positions. Compte tenu du contexte, TRX pourrait avoir du mal à maintenir l’élan haussier pendant le rallye actuel.

Les premiers signes d’un échec de la tendance haussière seraient une rupture en dessous de la SMA de 21 jours à 0,052 $. L’incapacité à maintenir le support de l’indicateur pourrait conduire à un événement de liquidation de 17 % ciblant le nouveau creux mensuel à 0,045 $.

Graphique TRX/USDT sur 1 semaine

Cette thèse suggère que TRX trouvera probablement un recul important par rapport aux niveaux de prix actuels, avec un plafond sur la tendance haussière se ralliant à 5 % au-dessus de la valeur marchande actuelle à 0,057 $. Si les haussiers peuvent transformer le niveau susmentionné en support, ils pourraient être en mesure de défier les sommets de novembre à 0,065 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 20% par rapport au prix TRON actuel.

