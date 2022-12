Crypto Markets Today: Kraken devient le dernier géant de l’industrie à réduire ses effectifs | Cryptomonnaie

L’échange de crypto coupe 30% de son personnel mondial. AUSSI: Bitcoin monte en flèche avec les marchés boursiers sur le ton accommodant du président de la Réserve fédérale dans un discours mercredi.

L’échange de crypto Kraken licencie 30% de son personnel mondial – environ 1 100 personnes – en réponse au ralentissement du marché de la crypto, a annoncé mercredi la société.

« Depuis le début de cette année, des facteurs macroéconomiques et géopolitiques ont pesé sur les marchés financiers. Cela a entraîné une baisse significative des volumes de transactions et une diminution des inscriptions de clients », a déclaré Kraken dans un article de blog.

Le marché de la cryptomonnaie a sombré cette année, le bitcoin (BTC) perdant 63 % de sa valeur depuis la fin de 2021 et la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a diminué de plus des deux tiers au cours des 12 derniers mois.

Les entreprises qui ont augmenté leurs effectifs au cours des années de prospérité précédentes ont dû réduire leurs effectifs pendant la période de déclin. Rien que ce mois-ci, la bourse cotée en bourse Coinbase (COIN) a supprimé 60 postes et Unchained Capital, une société de services financiers bitcoin, en a perdu plus de 600.

Pas plus tard qu’en juin, Kraken a déclaré qu’elle cherchait à se développer alors que d’autres entreprises licenciaient du personnel, inondant le marché de main-d’œuvre expérimentée, affirmant qu’elle souhaitait embaucher 500 personnes supplémentaires.

Autres nouvelles

Les prix de la crypto augmentent : Bitcoin (BTC) a franchi le seuil de 17 000 $ pour la première fois depuis le début du mois de novembre. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 17 060 $, en hausse de 3,6 % au cours des dernières 24 heures. Ether (ETH), la deuxième plus grande crypto en valeur marchande, a récemment changé de mains juste en dessous de 1 300 $, un gain de 6,6 % par rapport à mardi, à la même heure. D’autres cryptos progressaient largement à la hausse, avec UNI, le jeton de la plate-forme Uniswap basée sur des contrats intelligents, en hausse de plus de 6% et la pièce meme populaire DOGE en hausse de plus de 3%.

Mais novembre est lamentable : la valeur du bitcoin a chuté de plus de 18 % pour le mois et l’éther a chuté de 21 % au milieu de l’effondrement du géant de l’échange de crypto FTX et des retombées qui en ont résulté. FTX a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 un peu plus d’une semaine après que CoinDesk a signalé des irrégularités dans le bilan de sa branche commerciale Alameda Capital, et d’autres sociétés exposées à FTX ont été contraintes de passer en mode survie. Pourtant, quelques jetons ont grimpé au-dessus du gâchis, notamment BAND et LTC, qui ont bondi de 57% et 38%, respectivement.

Les marchés boursiers ont connu une journée mémorable alors que les investisseurs, soutenus par les remarques accommodantes du président de la Fed, Jerome Powell, au Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy de la Brookings Institution mercredi, ont fait grimper le Nasdaq, très technologique, de 4,4 %, et le S&P 500, qui a une forte composante technologique et Dow Jones Industrial Average en hausse de 3% et 2,1%, respectivement. Le pétrole brut Brent, une mesure des marchés de l’énergie, a chuté de 0,2 %.

Tour d’horizon des Altcoins

