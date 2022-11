Pourquoi le prix Ethereum pourrait remonter à 1 375 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a augmenté de 8 % au cours de la dernière semaine de novembre.

L’ETH a franchi plusieurs barrières critiques, laissant entendre que la tendance à la hausse se poursuivra.

Une violation inférieure à 1 214 $ annulerait le potentiel haussier de l’ETH.

Le prix d’Ethereum surveille de près les investisseurs, car la récente reprise pourrait être le début d’un mouvement beaucoup plus important. Alors que les traders montent en flèche, des signes subtils suggèrent que le prix des ETH pourrait continuer à se redresser. Les traders devraient envisager de s’engager dans l’action des prix d’Ethereum tout en pratiquant des protocoles de gestion des risques sains pour éviter tout pic de liquidité de dernière minute avant la fin du mois.

Le prix Ethereum montre sa force

Le prix de l’Ethereum est actuellement en hausse de 8 % au cours de la semaine, les haussiers ayant pris les choses en main après un week-end de trading à distance. Le mardi 29 novembre, les haussiers ont produit une forte bougie engloutissante haussière qui a traversé les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et simples sur 21 jours. Les indicateurs oscillent désormais sous le prix d’adjudication. Si les conditions du marché persistent, un croisement haussier s’ensuivra. Les croisements haussiers se produisent lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe au-dessus d’une moyenne mobile à plus long terme. Ils sont généralement le catalyseur de hausses importantes de la volatilité et des hausses de tendance haussière.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 264 $. Si le marché est aussi haussier que le montrent les données techniques, alors la zone de prix de 1 374 $ serait un objectif valable à viser. La cible est extraite d’un outil de retracement de Fibonacci entourant la partie la plus raide du rallye baissier de novembre. Les traders ont franchi avec succès le niveau de 38,2% de fib à 1 254 $, et le niveau de 50% de fib se situe à 1 374 $.



Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Le rallye de la contre-tendance haussière dépend de la bougie thurst, qui a franchi le niveau de 38,2% de Fib à 1 214 $ restant intact. Si les traders marquent ce niveau, le scénario de tendance haussière serait nul. Un potentiel de retomber dans la fourchette précédente près de 1 100 $ deviendrait un résultat probable, et une telle décision entraînerait une baisse de 14 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.