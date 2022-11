Comment la débâcle FTX donne plus d’importance aux portefeuilles auto-dépositaires | Cryptomonnaie

Les dernières semaines ont été assez humiliantes pour le marché de la cryptomonnaie. Après des mois de ralentissement et des prix des pièces essayant de surmonter le sentiment baissier de l’économie extérieure, les choses ont en fait commencé à s’améliorer début novembre.

Elon Musk a acheté Twitter, les chiffres de l’inflation ont commencé à baisser et il semblait que l’ensemble du marché se préparait à une grande reprise. Ensuite, les choses se sont à nouveau effondrées lorsque la saga FTX a commencé à se dérouler.

Comment on est venu ici?

FTX était le deuxième plus grand échange cryptomonnaie du marché. À tous points de vue, cette société était un géant de l’industrie, et elle a été saluée comme étant peut-être la mieux placée pour faire passer la cryptomonnaie à la phase suivante.

Au milieu de l’année, alors que le marché baissier faisait rage et que les entreprises commençaient à faire faillite, FTX était là pour leur donner des bouées de sauvetage sous la forme de renflouements et d’achats purs et simples. La société était considérée comme un bastion de bonne gestion et son directeur général, Sam Bankman-Fried, a été salué comme le prochain JP Morgan.

Puis, un rapport a fait surface en septembre détaillant que FTX avait été impliqué dans des transactions louches avec Alameda Research – une société de trading quantitatif fondée par Bankman-Fried. Le milliardaire dirigeait les deux entreprises et, selon le rapport, FTX avait prêté des milliards à Alameda – alors que cette dernière avait simplement gaspillé l’argent sur des paris risqués.

Binance, la plus grande bourse du marché et principal concurrent de FTX, a ressenti un sentiment de panique. La société, qui avait investi de manière intéressante dans FTX à un stade précoce, a annoncé qu’elle commencerait à décharger ses avoirs dans le jeton natif de FTX, FTT. À l’époque, Binance détenait environ 500 millions de dollars de FTT – alors que la capitalisation boursière de l’actif était d’un peu plus de 2 milliards de dollars.

FTX fait faillite

L’annonce de la vente a déclenché une panique massive sur le marché. Les clients de FTX ont immédiatement couru pour retirer leurs fonds, beaucoup craignant que la bourse ne soit pas en mesure de remplir ses obligations envers eux. Binance s’est peut-être engagé dans une vente à long terme, mais leur action a déclenché une réaction en chaîne dont FTX n’a ​​pas pu se remettre.

Avec une crise de liquidité imminente, FTX a cherché à racheter nul autre que Binance. Mais, même lorsque les deux parties étaient sur la table, Binance a renoncé à l’accord car les finances de FTX étaient trop mauvaises pour que l’entreprise intervienne.

Depuis, ce n’est qu’une révélation après l’autre. FTX a fermé ses portes et déposé son bilan, tandis que les clients de l’entreprise ont été laissés pour compte. L’échange aurait également été piraté, avec plus de 400 $ sortant de ses portefeuilles au cours d’un week-end. Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun moyen pour quiconque de récupérer ses fonds auprès de FTX. Et la faillite de l’entreprise menace désormais d’autres entreprises sur le marché car elle semble avoir été trop interconnectée avec le marché pour échouer.

Que se passe-t-il maintenant ?

Alors que les retombées se poursuivent, les plus grands perdants de la saga FTX sont sans aucun doute les clients. L’échange a perdu tellement d’argent que les clients n’ont plus de recours. Et avec les hauts gradés de FTX qui vont au sol, ces gens se retrouvent avec rien. Cela nous amène à beaucoup demander quelle pourrait être la bonne solution. Et bien que les experts de l’industrie aient continué à le répéter, l’auto-garde semble être le meilleur moyen.

L’auto-garde est simple – au lieu de faire confiance à une bourse ou à une autre partie centralisée avec vos fonds, vous devriez les détenir à la place. Il gère votre argent par vous-même et prend en charge vos finances – tout comme la crypto était initialement censée l’être.

Aujourd’hui, nous avons des parties centralisées contrôlant l’ensemble du paysage cryptomonnaie. Et à mesure que ces entreprises continuent de croître, les clients deviennent de plus en plus à risque. Lorsque Gerald Cotten, le fondateur de l’échange cryptomonnaie canadien Quadriga, est décédé en 2018, il était le seul à avoir accès aux portefeuilles chauds de l’échange. À ce jour, plus de 200 millions de dollars de crypto se trouvent dans les portefeuilles chauds de la bourse, sans que personne ne puisse les sortir. Les clients sont bloqués depuis des années.

Maintenant, avec la saga FTX, nous voyons quelque chose de similaire. Les fonds des clients ont disparu, sans aucune bouée de sauvetage possible pour eux. Que se passe-t-il si un autre échange a lieu demain ?

L’auto-garde est une menace existentielle pour les pouvoirs en place dans la cryptomonnaie. Au lieu de laisser une plateforme détenir votre argent, vous pouvez le détenir vous-même et avoir plus de contrôle sur vos fonds. Et, tout aussi bien, vous pouvez protéger votre argent et vous assurer que la défaillance d’une entité centralisée ne vous affecte pas. Fondamentalement, la seule chose dont vous devez vous soucier est l’état du marché et la façon dont il peut affecter la valeur de vos avoirs – pas votre accès à ceux-ci.