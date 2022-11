L’échange décentralisé axé sur les perpétuels GMX dépasse Uniswap en termes de frais quotidiens gagnés | Cryptomonnaie

Échange décentralisé GMX est devenu un concurrent sérieux des acteurs établis de l’industrie comme Uniswap à la suite de l’effondrement de FTX.

Lundi, GMX a gagné 1,15 million de dollars en frais de négociation, dépassant pour la première fois les 1,06 million de dollars d’Uniswap, selon les données suivies par Delphi Digital.

L’échange décentralisé, qui permet aux utilisateurs de négocier des perpétuels ou des contrats à terme sans expiration sans intermédiaire à l’aide de contrats intelligents, bénéficie peut-être d’une évolution plus large vers des plates-formes décentralisées à perpétuité déclenchée par la chute récente du géant centralisé FTX.

GMX a été mis en ligne sur la solution de couche 2 d’Ethereum Arbitrum en septembre 2021 et a fait ses débuts sur le concurrent d’Ethereum Avalanche au début de cette année. La plate-forme offre des frais de transaction relativement bas et un impact sur les prix nul ou l’influence d’une seule transaction sur le prix du marché.

Le trading de crypto perpétuels a été lancé pour la première fois par l’échange centralisé BitMEX en 2016 et plus tard dominé par ses rivaux Binance et le FTX désormais insolvable.

L’échange FTX de Sam Bankman Fried a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 le 11 novembre, ébranlant la confiance des investisseurs dans les échanges centralisés.

GMX est la cinquième plus grande application décentralisée en termes de frais perçus au cours des 30 derniers jours. (Borne à jeton)

GMX a empoché 15,7 millions de dollars de frais de négociation en quatre semaines, devenant ainsi la cinquième plus grande application décentralisée, devant des acteurs de premier plan comme dYdX et AAVE, selon la source de données Token Terminal.

Les hôtes de GMX, Arbitrum et Avalanche, ont gagné 985 600 $ et 540 500 $ en frais de négociation en 30 jours. Uniswap a collecté 54 millions de dollars en frais de négociation, conservant ainsi le leadership du secteur.

Pourtant, le jeton UNI d’Uniswap a baissé de 16 % ce mois-ci, tandis que GMX a gagné 4 %.

La surperformance de GMX provient probablement du fait que les détenteurs de jetons GMX reçoivent 30 % de tous les frais de négociation, tandis que les détenteurs de jetons UNI ne reçoivent aucune part des frais de négociation.

GMX a distribué 4,7 millions de dollars aux détenteurs de jetons au cours des 30 derniers jours, le quatrième paiement le plus important parmi toutes les applications décentralisées.