Le prix Ripple voit les investisseurs se préparer à Powell mercredi soir avec 0,44 $ dans les cartes | Cryptomonnaie

Le prix d’ondulation a de nouveau bondi de plus de 1% ce matin après une journée de négociation optimiste mardi.

XRP voit des traders marteler le support mensuel S1 pour le décomposer.

Attendez-vous à voir des traders accélérer le rallye vers 0,4228 $ avec le discours de Powell comme catalyseur pour le dépasser.

Le prix Ripple (XRP) verra les traders se concentrer principalement sur le discours de Powell plus tard dans la journée à la Brookings Institution. Avec de nombreuses questions soulevées et des membres de la Fed qui se contredisent, les marchés seront suspendus à chaque mot venant de la bouche de Powell pour avoir une vision plus claire de la voie à suivre. Toute indication accommodante stimulera les marchés, les actions et les crypto-monnaies en tandem se ralliant sensiblement plus haut. Attachez vos ceintures de sécurité!

XRP doit savoir comment échanger le discours de Powell

Le prix de l’ondulation est sur le point de faire l’un de ses plus grands mouvements à la hausse aujourd’hui, car les traders attendent avec impatience d’entendre le président de la Fed, Powell, car il sera l’un des derniers orateurs avant le début de la période d’interdiction à la suite de la réunion du FOMC de la Fed. le 14 décembre. La meilleure façon d’échanger cet événement est de savoir comment ou ce qui va se passer, et cette approche consiste à surveiller certaines sources Twitter via un tweet deck ou à avoir une configuration de squawk qui criera les gros titres pour vous. Le discours sera publié dans quelques minutes ou même au moment où Powell monte sur scène, ce qui fera bouger les marchés avant même qu’il n’ait dit un mot.

XRP verra donc des commerçants inexpérimentés poursuivre le mouvement, tandis que des commerçants expérimentés et préparés seront déjà dans le commerce. Attendez-vous à voir la tension s’accumuler à l’approche, car les traders visent déjà le niveau de support mensuel S1 au moment où nous parlons et pourraient atteindre 0,4228 $ près de la cloche d’ouverture américaine. Le discours de Powell agira comme un catalyseur, si une nuance accommodante devait être retenue de son discours, déclenchant un rallye de 8% vers 0,44 $ avec la moyenne mobile simple sur 55 jours comme plafond de prix.

Graphique journalier XRP/USD

Le risque à la baisse vient avec cette configuration commerciale acheter la rumeur-vendre le fait. Comme plusieurs analystes seront entendus sur la télévision Bloomberg et d’autres chaînes, XRP se négociera déjà à des niveaux élevés près du discours lui-même. Si le discours avait une surprise belliciste, un dénouement immédiat se produirait de toutes les positions longues prises tout au long de la journée. Le XRP tomberait contre la ligne de tendance verte de support et flirterait avec une cassure à la baisse vers 0,37 $.