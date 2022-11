Le directeur de la BCE appelle à l’interdiction de Bitcoin, déclare que BTC n’est pas adapté aux paiements ou aux investissements | Cryptomonnaie

Le chef de la Banque centrale européenne a déclaré dans un blog récent que Bitcoin ne devrait pas être légalisé.

Le directeur général de la banque, Ulrich Bindseil, déclare que la réglementation des crypto-monnaies n’indique pas qu’elles sont légalisées.

Cette note de la banque centrale intervient après le dépôt de bilan de la bourse FTX le 11 novembre.

La Banque centrale européenne (BCE) a détaillé sa position sur le Bitcoin (BTC) et l’écosystème de la crypto-monnaie le 30 novembre. Dans ce blog, l’institution financière a souligné les différences marquées de réglementation des actifs numériques en Europe et aux États-Unis et a fait valoir qu’ils ne devraient pas être légitimés. .

Implosion FTX et régulateurs

Cette évolution intervient après que FTX, l’une des plus grandes bourses d’échange au monde, ait implosé et déposé son bilan. À la suite des retombées de l’échange, de nombreux créanciers ont des millions bloqués sur la plate-forme et attendent une décision.

Cette tache sombre dans la chronologie de l’écosystème de la crypto-monnaie a attiré de nombreux critiques qui ont dit : « Je vous l’avais dit ». Cependant, les passionnés de crypto-monnaie comme Changpeng Zhao, le fondateur de l’échange Binance, restent optimistes et se sont réunis et ont alloué des milliards pour aider l’écosystème crypto.

La Banque centrale européenne met en garde contre les dommages à long terme de Bitcoin sur la finance traditionnelle

Le directeur général de la BCE, Ulrich Bindseil, et le conseiller Jürgen Schaff ont décrit les impacts négatifs des crypto-monnaies et comment les régulateurs ne sont pas sur la même longueur d’onde. pessimiste

Les principaux arguments avancés par Bindseil et son collègue peuvent être résumés comme suit : consommation d’énergie élevée, déchets produits et en quoi le BTC convient comme système de paiement ou comme forme d’investissement.

Le blog ajoute par ailleurs que, puisqu’il ne s’agit ni d’un système de paiement efficace ni d’un investissement, « il ne doit être traité comme ni l’un ni l’autre en termes réglementaires et ne doit donc pas être légitimé ».

L’industrie financière devrait se méfier des dommages à long terme de la promotion des investissements Bitcoin – malgré les bénéfices à court terme qu’ils pourraient réaliser (même sans leur peau dans le jeu).

De plus, le duo souligne par ailleurs la différence frappante entre la façon dont l’Europe et les États-Unis abordent l’espace cryptomonnaie en termes de réglementation. Le blog a déclaré,

Alors que l’UE s’est mise d’accord sur un paquet réglementaire complet… Le Congrès et les autorités fédérales aux États-Unis ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur des règles cohérentes.

Bindseil et Schaff ajoutent que la réglementation actuelle des actifs numériques est « en partie façonnée par des idées fausses » et la conviction que les lois ne doivent pas entraver « l’innovation ».