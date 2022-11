Les actifs numériques pourraient ajouter 40 milliards de dollars par an au PIB australien: rapport du Tech Council | Cryptomonnaie

Selon le rapport, une approche réglementaire claire et fondée sur des principes pour le secteur des actifs numériques pourrait être un énorme avantage pour l’économie australienne.

Selon un nouveau rapport, jusqu’à 40 milliards de dollars par an (60 milliards de dollars australiens) pourraient être ajoutés au PIB national de l’Australie avec le cadre réglementaire approprié et pourraient entraîner d’énormes économies de coûts pour les consommateurs et les entreprises.

Le rapport du 29 novembre sur les actifs numériques en Australie a été commandé par le Tech Council of Australia (TCA), l’un des groupes de défense de l’industrie technologique du pays, et rédigé par la société de conseil en technologie Accenture, qui a décrit un certain nombre d’avantages potentiels de la croissance du numérique. secteur des actifs en Australie pourrait livrer, déclarant:

Les actifs numériques (DA) ont le potentiel de transformer nos vies en offrant d’importantes économies de temps et d’argent aux particuliers et aux entreprises

Le rapport estime que les actifs numériques – tels que les crypto-monnaies, les pièces stables, les jetons et les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) – pourraient offrir une « réduction de 80% des coûts de paiement de détail d’ici 2030 », permettant aux entreprises australiennes d’économiser 200 millions d’heures par an en automatisant la conformité fiscale. et l’administration, et 400 000 heures supplémentaires dans la préparation de documents pour les prêts aux entreprises.

Avantages économiques et sociaux potentiels du secteur des actifs numériques en dollars australiens. Source : Rapport 2022 sur les actifs numériques en Australie.

Il indique également des économies potentielles pour les consommateurs de près de 2,7 milliards de dollars par an (4 milliards de dollars australiens), ou 107 dollars (160 dollars australiens) par personne, s’ils utilisent des actifs numériques pour des transactions internationales, tout en suggérant qu’un règlement instantané des transactions commerciales pourrait être extrêmement bénéfique. pour les 4 000 entreprises qui échouent chaque année en raison de problèmes de trésorerie.

Les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont mentionnées dans le rapport comme un moyen de renforcer la confiance du public en prenant des décisions, des transactions et des procédures « automatisées et transparentes », tous les membres de l’organisation se voyant accorder des droits égaux grâce à l’émission de jetons utilitaires.

Il mentionne également que pour libérer pleinement le potentiel des DAO, le gouvernement doit clarifier le statut juridique des DAO, y compris les implications en matière de responsabilité pour ses membres après que les participants de l’Ooki DAO ont été inculpés par les régulateurs américains.

Le rapport estime que « jusqu’à 100 % des paiements » pourraient être facilités par les actifs numériques si une CBDC de détail est introduite, soulignant l’adoption rapide des CBDC de détail dans d’autres pays tels que l’e-krona en Suède.

Le 26 septembre, la Reserve Bank of Australia (RBA) – la banque centrale australienne – a publié un livre blanc détaillant la frappe et l’émission d’une CBDC australienne, appelée eAUD, qui serait émise en tant que responsabilité envers la RBA. Le projet pilote devrait démarrer en 2023.

Le rapport vise à aider le gouvernement à réglementer le secteur d’une manière qui permet l’innovation tout en protégeant les consommateurs, et fait suite à la promesse d’un porte-parole du trésorier australien Jim Chalmers – incité par la chute de FTX – que des réglementations arriveraient en 2023 qui visent à protéger les investisseurs tout en favorisant l’innovation.

Selon un rapport du 14 novembre de l’Australian Financial Review (AFR), 30 000 investisseurs australiens et 132 entreprises ont des fonds bloqués avec FTX.