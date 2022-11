FTX Latest: L’ancien PDG Sam Bankman-Fried explique la réouverture des retraits de la branche des Bahamas | Cryptomonnaie

FTX Digital Markets a déposé son bilan le 16 novembre ; cependant, les retraits pour certains reprendront temporairement.

L’ancien chef de FTX, Sam Bankman-Fried, a tenté d’informer au préalable les régulateurs bahamiens, mais en vain.

Le marché de la cryptomonnaie a regagné plus de 21 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours des dernières 24 heures, franchissant la barre des 800 milliards de dollars.

L’effondrement de FTX a envoyé des ondes de choc à travers l’espace crypto, avec beaucoup, y compris ses propres 130 extensions tombant. Parmi ces sociétés figurait la branche bahamienne de l’échange de crypto-monnaie, qui devrait bientôt modifier ses opérations.

FTX Bahama va rouvrir les retraits

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), dans une interview du 16 novembre avec la blogueuse Tiffany Fong, a déclaré qu’il avait décidé de rouvrir les retraits pour les citoyens des Bahamas. SBF avait l’intention de le faire car il ne voulait pas que lui-même ou l’entreprise se trouve dans un endroit avec beaucoup d’utilisateurs en colère.

Il a dit,

« La raison pour laquelle je l’ai fait était qu’il était essentiel que l’échange puisse avoir un avenir parce que c’est là que je suis en ce moment, et vous ne voulez pas être dans un pays avec beaucoup de gens en colère et vous ne voulez pas que votre entreprise soit incorporée dans un pays qui compte beaucoup de gens en colère. »

Cette décision de l’ancien chef de FTX est intervenue après que la bourse a interrompu tous les retraits le 8 novembre en raison d’une crise de liquidité. SBF a déclaré qu’il était allé de l’avant et avait repris les retraits sans recevoir de réponse à l’avis apparent de FTX informant les régulateurs des Bahamas de la même chose.

Cependant, avant que les retraits ne puissent reprendre, la branche bahamienne de FTX, Digital Markets, a fini par déposer le bilan. La faillite du chapitre 15 le 16 novembre permettrait à FTX Digital Markets de poursuivre l’affaire devant les tribunaux américains.

Le marché de la crypto marque un renouveau

La chute de FTX a entraîné la disparition de plus de 255 milliards de dollars du marché entre le 6 et le 9 novembre. Depuis lors, la reprise a été difficile pour l’espace, car la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a du mal à franchir la barre des 800 milliards de dollars. Bien qu’après une augmentation de 4,77 % au cours des dernières 24 heures, le marché de la cryptomonnaie a ajouté plus de 37 milliards de dollars. Cela a ramené la capitalisation boursière au-dessus de 800 milliards de dollars.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

Dans le même temps, le prix du Bitcoin a également noté une augmentation de 3,46 % du prix, la pièce du roi pouvant se négocier à 17 007 $. L’impact plus large sur le marché entraînera également une amélioration du prix des altcoins, à condition que tout dommage irréversible ne frappe pas l’espace crypto.