La chambre des députés brésilienne approuve un projet de loi réglementant les transactions cryptomonnaies | Cryptomonnaie

Cet article est adapté de CoinDesk Brasil, un partenariat entre CoinDesk et InfoMoney, l’une des principales publications d’actualités financières du Brésil. Suivez CoinDesk Brésil sur Twitter.

La Chambre des députés du Brésil a approuvé mardi un projet de loi réglementant l’industrie de la cryptomonnaie.

Le projet de loi, qui a été approuvé par le Sénat en avril et avait été bloqué à la Chambre des députés, nécessite désormais l’approbation de l’exécutif pour devenir loi.

Le projet de loi, rédigé par le député Aureo Ribeiro, établit un nouveau délit de fraude impliquant des actifs virtuels, avec une peine de deux à six ans plus une amende. Il stipule également la création d’une licence de « fournisseur de services virtuels », qui doit être demandée par les entreprises, y compris les bourses et autres entreprises de cryptomonnaie.

Selon le texte, les entreprises auront 180 jours pour s’adapter aux nouvelles règles avant que la loi ne soit appliquée.

Le texte stipule que les actifs cryptomonnaies considérés comme des valeurs mobilières seront réglementés par la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des échanges (CVM), tandis que les autres actifs numériques n’entrant pas dans cette catégorie relèveront de la responsabilité d’un autre organe qui sera nommé par le pouvoir exécutif. La Banque centrale devrait être choisie.