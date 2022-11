Prédiction de prix Luna Classic: baisse de 10% puis retournement du marché | Cryptomonnaie

Le prix Luna Classic de Terra s’enroule dans une consolidation triangulaire avec un objectif projeté de 10% inférieur à la valeur marchande actuelle.

Les triangles sont connus pour être la consolidation finale avant qu’un retournement du marché ne se produise. LUNA coild assiste à un afflux de volatilité pour cette raison.

Une violation de 0,0001690 $ invaliderait la thèse du triangle baissier.

Le prix Luna Classic de Terra se négocie depuis plus d’une semaine. La fourchette de consolidation a produit des hauts et des bas plus élevés après chaque changement de tendance.

Si les données techniques sont correctes, LUNC pourrait se préparer à une autre baisse de 10 % avant qu’un retournement du marché ne se produise.

Le prix Luna Classic devrait figurer sur votre liste de surveillance

Le prix Luna Classic de Terra pourrait se mettre en place pour des conditions de marché favorables dans les semaines à venir. Depuis le 21 novembre, le prix de LUNA a fluctué dans une fourchette de 10 %. À chaque changement de tendance au sein de la fourchette de consolidation, les hauts et les bas de swing ont produit des rendements décroissants pour les day traders qui s’estompent. En ce qui concerne les aspects techniques, les hauts les plus bas et les plus bas de la fourchette représentent un motif triangulaire enroulé qui annonce de mauvaises nouvelles à court terme pour le prix LUNC, mais pourrait être la raison d’un retournement du marché dans les semaines à venir.

Le prix de Luna Classic se négocie actuellement à 0,0001580 $, les traders étant actuellement en hausse de 5 % sur la semaine.

Si le modèle en triangle éclate à la baisse, une baisse de 10 % s’ensuivrait probablement, ciblant la zone de prix de 0,000138 $. Selon la théorie des vagues d’Elliott, les triangles sont généralement la consolidation finale affichée avant qu’un retournement du marché ne se produise. Un rallye baissier de la fourchette de consolidation pourrait être le signal que les traders écartés recherchent pour tenter d’attraper un couteau qui tombe.

Graphique LUNC/USDT sur 12 heures

Une étiquette de la ligne de tendance ascendante du triangle à 0,0001530 $ pourrait être le déclencheur pour induire la baisse de 10 %. La thèse du triangle ne peut être prouvée incorrecte que si les traders peuvent propulser plus haut que la fourchette haute à 0,0001690 $. Si la barrière est franchie, un rallye supplémentaire de contre-tendance ciblant des niveaux de liquidité de 0,00001890 $ pourrait entraîner une augmentation de 20 % par rapport au prix LUNC actuel.

