Le prix du Shiba Inu montre que les investisseurs à long terme achètent toujours, un creux de marché est-il proche ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu pourrait imprimer de nouveaux plus bas annuels si le chandelier mensuel de novembre se ferme en dessous du plus bas d’octobre à 0,00000926 $

Les mesures en chaîne montrent que les investisseurs qui ont acheté près de leurs plus bas historiques continuent d’ajouter à leurs positions.

Une clôture mensuelle au-dessus de 0,0000926 $ sera toujours baissière, mais crée un scénario pour une chasse à la liquidité ciblant les limites médianes et supérieures de la fourchette de négociation de novembre.

Le prix du Shiba Inu attire les investisseurs, car le règlement mensuel peut fournir un contexte pour l’évolution future des prix de SHIB. Les baissiers contrôlent clairement la tendance, mais il existe des signes subtils de hausse qui devraient être étudiés. En raison de ces facteurs, SHIB pourrait assister à un afflux de volatilité dans les prochains jours.

Le prix du Shiba Inu vaut la peine d’être surveillé

Le prix du Shiba Inu traverse une période difficile pour gagner de nouveaux capitaux auprès des investisseurs. Au 29 novembre, SHIB était en baisse de 27% par rapport à l’ouverture mensuelle. Les baissiers ont réussi à effacer la liquidité sous le creux d’octobre à 0,00000926 $ alors que le prix continue de se consolider en dessous. Si les baissiers sont capables de produire un chandelier de clôture mensuel en dessous du plus bas d’octobre, les techniques classiques d’action sur les prix pourraient projeter un futur rallye vers de nouveaux plus bas historiques.

Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00000008 $. Malgré la disparition malheureuse du prix SHIB, l’indicateur de volume affiche le plus faible nombre de transactions survenues au cours de l’année. L’indicateur de volume est un excellent outil utilisé pour évaluer le sentiment du marché. En théorie, moins de participants disposés à vendre devraient éventuellement créer l’équation de l’offre et de la demande nécessaire à un renversement du marché.

Graphique SHIB/USDT sur 1 mois

Néanmoins, les mesures en chaîne fournissent un certain contexte pour les prédictions à long terme de SHIB. L’indicateur supérieur/inférieur de tous les temps de Sentiment est un outil qui tient compte de toutes les adresses de la blockchain qui ont acheté SHIB à moins de 20 % des plus bas et des plus hauts historiques. L’indicateur All-Time Lowers reste imperturbable. Malgré la forte baisse du mois, près de 37 000 adresses ont continué à s’ajouter à leur position.

L’indicateur des plus hauts de tous les temps reste latéral à 65 000 adresses qui ont acheté SHIB à moins de 20% des plus hauts de tous les temps. Sur la base des cycles haussiers précédents, l’indicateur baisse généralement de 66% avant le déclenchement d’un rallye. Actuellement, l’indicateur est en baisse d’environ 45 % par rapport à son récent sommet à 112 000 adresses qui ont acheté SHIB, à moins de 20 % des sommets historiques.

Indicateur IntoTheBlock All Time Highs/Lowers

Sur la base des techniques classiques d’action des prix, les haussiers devront clôturer au-dessus du plus bas mensuel précédent pour invalider le potentiel d’un rallye baissier ciblant 0,00000700 $. Un règlement mensuel supérieur à 0,00000926 $ pourrait créer une chance de remonter de l’autre côté de la fourchette de négociation de novembre à 0,00001240 $, entraînant une augmentation de 35 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

