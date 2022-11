Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le règlement mensuel définit le prochain mouvement | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est immergé en dessous d’une fourchette de négociation, ce qui pourrait entraîner une autre vente massive.

Le prix d’Ethereum s’enroule dans une fourchette qui pourrait projeter l’ETH dans la zone de prix de 400 $.

Le prix XRP devra clôturer au-dessus de 0,46 $ pour invalider une éventuelle baisse dans les niveaux de prix inférieurs à 0,30 $.

Le marché de la cryptomonnaie est au point mort dans les derniers jours de novembre. Le prix mensuel décrira probablement l’action des prix pour les semaines à venir, et le marché pourrait assister à une hausse de la volatilité. Les traders doivent garder un œil sur les niveaux clés identifiés pour tout mouvement de dernière minute.

Le prix du Bitcoin se consolide sous le support précédent

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 16 419 $ alors que les haussiers et les baissiers se battent au-dessus du niveau moyen de 16 000 $ sur des périodes plus courtes. Au cours du dernier week-end de novembre, le prix du BTC a connu une baisse de 3 % et a enregistré un plus bas à 15 995 $. Bien que les traders aient pu rebondir, BTC a depuis calé sous l’ancienne zone de support qui s’est formée à près de 16 700 $ au cours des deux premières semaines du mois.

À la fin de novembre, il est préférable de faire un zoom arrière sur des périodes plus courtes et de regarder la situation dans son ensemble. Le prix du bitcoin est actuellement en baisse de 20 % par rapport à son point de départ le 1er novembre. Si la consolidation se poursuit, BTC imprimera un grand modèle d’engloutissement baissier sur la période mensuelle. Les techniques classiques d’action sur les prix permettent aux chandeliers de viser des objectifs futurs. Compte tenu du contexte, BTC les traders pourraient à juste titre viser 13 000 $, une baisse de 20 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Bitcoin devra effectuer un sérieux mouvement vers le nord avant la fin du mois pour réduire le potentiel baissier. Une remontée dans la zone des 19 000 dollars convertirait la bougie engloutissante baissière en un marteau haussier. Si ce scénario se produit, les traders pourraient se réorienter vers le nord et cibler 23 000 $ en décembre, ce qui entraînerait une augmentation de 20 % par rapport à la zone de 19 000 $.

Le prix Ethereum est un investissement dangereux à long terme

Le prix de l’Ethereum est toujours en baisse de 24 % sur le mois malgré une reprise d’environ 15 % depuis le 22 novembre. Bien que les délais plus courts aient offert plus d’opportunités aux haussiers à court terme, les données techniques du délai plus long indiquent un scénario baissier beaucoup plus sévère.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 208 $. Au cours des derniers mois, le prix des ETH semble s’être transformé en une fourchette produisant des hauts et des bas. L’action de consolidation des prix sur le graphique mensuel peut être un triangle, si elle est correcte, pourrait projeter une cible baissière proche de 450 $. La zone cible de 450 $ est une forte confluence en tant que canal de tendance Elliott Wave entourant la vague 1, et la vague 2 de la course haussière 2019-2020 reste non testée près de la même zone.

Les traders devraient envisager de pratiquer des mesures préventives supplémentaires comme une deuxième tentative sur la ligne de tendance ascendante du triangle à 970 $, ce qui pourrait catalyser la baisse de 56 %. Les traders doivent produire un sommet plus élevé pour invalider la thèse du triangle. Une étiquette au-dessus de 2 031 $ élargirait la fourchette et créerait la possibilité d’une véritable course haussière ciblant le niveau psychologique de 3 000 $. Le prix Ethereum augmenterait de 145% si ladite action sur les prix se produisait.



Graphique ETH/USDT sur 1 mois

Le prix XRP sera un défi

Le prix XRP est actuellement l’actif numérique le plus performant parmi les 3 principales crypto-monnaies. Les haussiers ont récupéré 22% des pertes, portant les rendements mensuels à une baisse de 16% en valeur. Cependant, tout comme Ethereum, les baissiers pourraient encore être en mesure d’induire de nouvelles ventes dans les mois à venir.

Le prix XRP se négocie actuellement à 0,39 $. Les haussiers ont dépassé la moyenne mobile simple de 21 jours sur des périodes plus courtes, ce qui pourrait conduire à un rebond plus court de la liquidité vers le creux d’octobre à 0,42 $. Néanmoins, le graphique mensuel est toujours négatif, et même si la pompe de 10 % dans la zone de support précédente se produit, le graphique mensuel produirait toujours un motif d’étoile du soir. Les étoiles du soir sont des modèles d’inversion très courants chez les traders d’action de prix classiques. L’utilisation de la taille du dernier chandelier dans le modèle peut souvent projeter une cible future. Compte tenu du contexte, si le modèle Evening Star se manifeste sur la période mensuelle, le prix XRP pourrait tomber entre 0,25 $ et 0,22 $.

Graphique XRP/USDT sur 1 mois

XRP devra clôturer sur le graphique mensuel au-dessus du prix d’ouverture de novembre à 0,4640 $ pour invalider le modèle Evening Star et annuler son potentiel baissier. Une clôture au-dessus de 0,4640 $ pourrait créer un pic de 40 % à la hausse, ciblant la zone de support cassée non testée de 0,65 $.