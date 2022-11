Un législateur européen exhorte l’UE à renforcer la surveillance de la cryptomonnaie après l’effondrement de FTX | Cryptomonnaie

L’Union européenne est sur le point de procéder à un vote final sur la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA).

La contagion FTX a conduit la plate-forme de prêt de crypto BlockFi à déposer le bilan.

BlockFi a également poursuivi le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, pour avoir détenu des actions Robinhood en garantie.

La chute de FTX a eu un impact non seulement financier sur le marché de la cryptomonnaie, mais a également porté les préoccupations réglementaires à un nouveau niveau. Chaque jour qui passe, de plus en plus de législateurs exigent une réglementation de la cryptomonnaie, le dernier ajout appelant l’Union européenne à prendre les mesures appropriées.

FTX s’effondre pour rendre l’espace cryptomonnaie plus sûr

La faillite de FTX est survenue quelques jours après l’échange de crypto et son jeton natif, FTT, a implosé. Cela a conduit à l’un des plus gros crashs constatés dans l’histoire du marché de la cryptomonnaie, dont les contrecoups se font encore sentir. Sur le même sujet, la présidente de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, Irene Tinagli, a partagé ses préoccupations. Dans une interview avec Bloomberg, le législateur a déclaré :

« Nous devons surveiller très attentivement ce qui se passe et essayer de mettre en place une réglementation qui empêcherait que cela n’explose de manière démesurée et ne devienne une menace systémique. »

Suggérant des réglementations appropriées, Tinagli a appelé l’Union européenne à renforcer sa surveillance cryptomonnaie. Cela leur permettrait d’éviter une crise comme l’effondrement de FTX, qui pourrait avoir un impact sur l’ensemble du marché.

Cependant, l’Union européenne n’a pas encore mis en œuvre de réglementation pour l’espace. L’UE se rapproche le plus de la réglementation actuelle par le biais de la proposition sur les marchés des crypto-actifs ou MiCA, qui devrait être votée en février 2023. Si elle est approuvée, la MiCA envisagerait de traiter la supervision des fournisseurs de services, la protection des consommateurs et les garanties environnementales de crypto-monnaies énergivores telles que Bitcoin.

BlockFi dépose le bilan et poursuit SBF pour garantie

Le retour de flamme de l’effondrement de FTX continue d’avoir un impact sur les sociétés de cryptomonnaie, BlockFi émergeant comme le plus récent ajout à la liste. Le prêteur crypto a déposé le bilan du chapitre 11 lundi, tout comme FTX, suite à la suspension des retraits. Selon le communiqué de presse, BlockFi prendra ce temps pour restructurer l’entreprise et poursuivre ses opérations car elle compte plus de 100 000 créanciers.

En plus de cela, BlockFi a également poursuivi l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried’s (SBF) Emergent Fidelity Technologies, pour saisir les actions de Robinhood que le fondateur de FTX aurait données en garantie à BlockFi.

Selon un rapport du FT, BlockFi et Emergent Fidelity Technologies sont parvenus à un accord le 9 novembre pour garantir le paiement d’un emprunteur – qui, selon la correspondance juridique, s’est avéré être Alameda Research – en donnant en garantie les actions de Robinhood.

BlockFi affirme également que son exposition à SBF et aux sociétés associées a finalement déclenché l’effondrement de la société, Alameda Research ayant fait défaut sur 680 millions de dollars de prêts garantis début novembre.