Le prix de Solana devrait se préparer pour la mise en ligne de la Dominique avec la crypto-monnaie | Cryptomonnaie

Le prix Solana est fixé pour le Commonwealth de la Dominique afin d’introduire une nouvelle pièce.

SOL devrait voir un vent arrière positif du réseau Tron déployer la Domnica Coin.

Attendez-vous à au moins un rétablissement de la confiance à ce sujet à mesure que le volume augmente.

Solana (SOL) a flirté avec 10 $ à la baisse et depuis la semaine dernière, elle a pu échanger à partir de ce prix bas. Le Commonwealth Dominique est sur le point de rejoindre El Salvador en tant que pays qui adopte les crypto-monnaies comme forme légale de paiement. Outre la monnaie locale, les gens peuvent utiliser Dominica Coin (DMC) pour un usage quotidien, ce qui devrait stimuler l’utilisation de plusieurs autres crypto-monnaies telles que SOL.

SOL devrait atteindre 18 $ à mesure que l’intérêt augmente

Le prix de Solana devrait ressentir les vents favorables du prochain grand événement dans les crypto-monnaies. Pour une fois, cela s’avère être un élément positif. La Dominique a choisi d’adopter les crypto-monnaies comme forme légale de paiement, qui se fera via le Dominica Coin (DMC), qui utilise le réseau TRON pour sa chaîne de valeur. Avec les leçons tirées du passé, un massacre comme El Salvador et Bitcoin devrait être évité, car la Dominique ne l’utilisera que comme deuxième forme et ne scrutera pas sa monnaie locale, le peso dominicain.

SOL devrait voir une nouvelle demande à la suite de cela, qui devrait d’abord pouvoir dépasser 15,07 $, le plus bas des dernières semaines. Une fois que cela sera cassé, il sera clair qu’une demande abondante est présente, qui pourrait rapidement être suivie d’une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge vers 18,66 $. Cela indiquerait une augmentation de 36%, ce qui est assez révélateur car les crypto-monnaies commencent à se remettre des retombées du FTX.

Graphique journalier SOL/USD

Les leçons sont normalement tirées du passé, ce qui comporte le risque que ce nouvel entrant puisse encore se transformer en un massacre de Bitcoin, comme on l’a vu avec El Salvador. Le SOL grimperait plus bas à la suite de cela et casserait rapidement vers 10 $. Il y a un plus grand risque même que 7,26 $ soient touchés près du sommet du 6 février 2021, entraînant une dévaluation de 46 % avec lui.