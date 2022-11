Nouvelles astucieuses: les NFT de protestation contre le verrouillage de la Chine émergent, le personnel des coupures numériques de bonbons, et plus encore | Cryptomonnaie

Les manifestations chinoises contre le COVID-19 cimentées en NFT

Les jetons non fongibles (NFT) illustrant les protestations en cours en Chine contre la politique de tolérance zéro du pays en matière de COVID-19 ont trouvé leur chemin vers le marché NFT OpenSea.

Au moins deux collections ont été créées en novembre, la première est une collection basée sur Polygon (MATIC 0,8399 $) appelée « Silent Speech » comprenant 135 NFT représentant des images de manifestants, des panneaux, des graffitis et même des captures d’écran de médias sociaux liées aux manifestations en cours mises aux enchères à partir de 0,01 Ether (ETH 1 214 $), soit un peu moins de 11,50 $.

Un Silent Speech NFT intitulé « Beihang University » (traduit) montre une image de plusieurs bougies chauffe-plat dans des masques chirurgicaux. Les bougies sont un symbole de souvenir souvent utilisé.

Une autre collection intitulée «Blank Paper Movement» de 36 NFT basés sur Ethereum avec un prix plancher de 10 ETH, soit près de 11 800 $, présente une approche plus artistique alors que les images des manifestations semblent être peintes.

Tenir une feuille de papier vierge est devenu un symbole représentant la suppression de la parole dans les manifestations rares et généralisées qui ont éclaté à travers la Chine depuis le 14 novembre, à commencer par les habitants de Guangzhou, l’une des plus grandes villes de Chine, abattant des barricades de police dans réponse aux mesures liées au COVID-19.

Les manifestations se sont intensifiées le 24 novembre alors qu’un incendie ce jour-là dans un immeuble de grande hauteur dans la ville d’Urumqi, au nord-est, a tué 10 personnes.

Certains internautes chinois pensent que les résidents n’ont pas pu s’échapper en raison de mesures de verrouillage extrêmes, notamment le câblage ou la fermeture des portes par les autorités.

Candy digital licencie 100 salariés

La société NFT Candy Digital aurait licencié une partie importante de sa main-d’œuvre dans des conditions de marché de la cryptomonnaie turbulentes et une baisse massive des volumes de transactions NFT cette année.

Plus d’un tiers des quelque 100 employés de l’entreprise ont été licenciés selon un rapport du 28 novembre du média de l’industrie du sport Sportico.

La raison des licenciements n’est pas claire et si des départements particuliers ont été touchés, car Candy Digital n’a pas publiquement abordé les licenciements. L’ancien responsable du contenu de la communauté chez Candy Digital, Matthew Muntner, dans un message Twitter du 28 novembre a publiquement confirmé qu’il faisait partie des réductions de personnel :

Cointelegraph a contacté Candy Digital pour un commentaire mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Candy Digital a été lancé en juin 2021, soutenu par le magasin de commerce électronique sportif Fanatics, l’entrepreneur crypto-friendly Gary Vaynerchuk et le PDG de Galaxy Digital Mike Novogratz.

La société a rapidement noué des partenariats avec des ligues sportives, notamment la Major League Baseball, la collaboration Race Team Alliance de NASCAR et plusieurs athlètes universitaires. Il était évalué à 1,5 milliard de dollars en octobre 2021 à la suite d’un cycle de financement de 100 millions de dollars.

Les licenciements de Candy Digital en suivent d’autres dans des entreprises technologiques telles que le protocole NFT Metaplex, le 17 novembre, les licenciements de « plusieurs membres » de son équipe, le licenciement de 11 000 employés par Meta le 9 novembre et le développeur de la blockchain Flow, Dapper Labs, le 2 novembre, les licenciements d’environ 130 employés. .

Le restaurant Bored & Hungry organise un pop-up lors de la semaine de la blockchain aux Philippines

Bored & Hungry, le restaurant de hamburgers sur le thème de la NFT basé à Long Beach, a mis en place une boutique éphémère lors de la Philippine Blockchain Week qui a débuté le 28 novembre, heure locale.

C’est la première fois que le restaurant opère en Asie du Sud-Est, la marque a également exploité un stand de frites éphémère au NFT.London début novembre.

Le restaurant a ouvert ses portes en avril et a pour thème l’utilisation de la propriété intellectuelle du propriétaire de ses NFT Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht club et a accepté ETH et ApeCoin (APE 4,11 $) comme moyen de paiement.

Environ deux mois après son ouverture, en juin, le magasin a inexplicablement cessé d’accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement, probablement en raison de la baisse des prix de la crypto.

Le XRP Ledger de Ripple atteint un nouveau record de vente NFT

La blockchain XRP Ledger de Ripple a enregistré une nouvelle vente record de NFT, avec un NFT XPUNK – un clone des populaires NFT CryptoPunk natifs d’Ethereum – vendu pour 108 900 XRP (0,39 $ XRP), soit environ 44 000 $ au moment de la vente le 25 novembre.

La vente est le résultat d’une enchère ouverte avec plus de 20 personnes dans un chat vocal Discord selon le compte Twitter officiel de XPUNKS. Il a refusé de divulguer l’acheteur mais a déclaré que « la communauté sait de qui il s’agit ».

Le XRP Ledger a introduit les NFT le 31 octobre avec l’introduction de la norme XLS-20 qui a été proposée pour la première fois le 25 mai 2021, les NFT comportent des «royautés automatiques» pour les créateurs.

Nouvelles plus sympas

L’organisation autonome décentralisée (DAO) dirigée par la communauté et composée de détenteurs d’ApeCoin a lancé son propre marché NFT le 24 novembre avec uniquement des collections soutenues par Yuga Labs.

Après la victoire surprise de l’équipe de football saoudienne à la Coupe du monde de football contre l’Argentine le 22 novembre, le prix plancher d’une collection NFT sur le thème de l’Arabie saoudite sans rapport avec l’équipe a bondi de 52,6 %, certains semblant considérer les jetons comme un manière indirecte de parier sur le succès des équipes de football.