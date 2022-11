Certains demandent une stabilisation en crypto | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a baissé lundi avec les indices boursiers, testant des creux de six jours à près de 16 000 dollars, suite à une baisse de la demande d’actifs risqués en raison des troubles en Chine. Près de ce niveau de tour, la première crypto-monnaie a vu une demande, et en début de séance mardi, les crypto-monnaies ont augmenté plus activement que les marchés traditionnels, ramenant le prix du Bitcoin à 16,5 000 $.

Selon CoinMarketCap, la capitalisation totale a augmenté de 2,2 % du jour au lendemain pour atteindre 835 milliards de dollars, tandis que les principales pièces ajoutent entre 2 % (Cardano) et 9 % (Dogecoin), et Ethereum oscille à nouveau autour de 1 200 $.

Le marché des crypto-monnaies montre des signes d’achat en période de ralentissement et a mieux performé que les actions au cours des dernières 24 heures, renforçant les espoirs des acheteurs.

Les principaux acteurs continuent de faire faillite, ajoutant la plate-forme BlockFi à la liste, et la bourse de Hong Kong AAX a des problèmes. Le marché semble considérer cette nouvelle comme faisant partie du processus de reprise du secteur, les projets les plus faibles partant.

Contexte de l’actualité

Santiment note que les portefeuilles avec des soldes importants (100-10 000 BTC), après trois semaines de ventes nettes de 1,36 % du volume total, ont accumulé 0,24 % au cours des cinq derniers jours. Il semble que les baleines soient sur le point d’arrêter de vendre.

Pendant ce temps, Glassnode affirme que les petits joueurs achètent de plus en plus de bitcoins en baisse. Les investisseurs ayant moins d’un solde BTC ont ajouté 96 200 BTC à leurs avoirs totaux depuis le crash de FTX.

Selon CoinShares, les investissements dans les fonds cryptomonnaies ont chuté de 23 millions de dollars la semaine dernière, les sorties de fonds étant les plus élevées en 11 semaines. Les investissements en Bitcoin ont diminué de 10 millions de dollars et Ethereum de 6 millions de dollars. Les investissements dans des fonds permettant des shorts sur le bitcoin ont augmenté de 9 millions de dollars. Le sentiment négatif du marché persiste après l’effondrement de FTX, a noté CoinShares.

Les régulateurs pourraient mettre des années à rattraper leur retard et à contrôler avec succès l’industrie de la crypto-monnaie, de sorte que l’industrie doit apprendre à le faire de manière indépendante, déclare le milliardaire Bill Eckman.