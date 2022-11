Silvergate nie le récent FUD et confirme une exposition minimale à BlockFi | Cryptomonnaie

Le fournisseur de services de cryptomonnaie institutionnel Silvergate Capital a confirmé son exposition minimale à la société de prêt de crypto BlockFi en difficulté.

Le 28 novembre, Silvergate a annoncé que sa relation de dépôt avec BlockFi est « limitée à moins de 20 millions de dollars de ses dépôts totaux de tous les clients d’actifs numériques ». Ces dépôts ont totalisé 13,2 milliards de dollars au troisième trimestre selon le rapport sur les revenus de l’entreprise.

Il a ajouté que BlockFi n’était pas le dépositaire de ses prêts à effet de levier garantis par Bitcoin et que la société n’avait aucun investissement dans BlockFi.

Pour apaiser la nervosité des investisseurs, le PDG de Silvergate, Alan Lane, a déclaré : « alors que l’industrie des actifs numériques continue de se transformer, je tiens à réitérer que la plate-forme de Silvergate a été spécialement conçue pour gérer le stress et la volatilité ».

Silvergate a fait l’objet de beaucoup de FUD (peur, incertitude et doute), ou « déclarations fausses et trompeuses », selon ses termes.

Le 29 novembre, l’analyste technique et investisseur suisse Walter Bloomberg a déclaré à ses 622 000 abonnés sur Twitter « Silvergate Capital aurait prêté de l’argent à BlockFi », mais n’a fourni aucune preuve.

D’autres ont ajouté au festival FUD avec plusieurs Tweets au cours de la semaine dernière, cependant, la plupart d’entre eux manquaient de détails.

Le 28 novembre, Cointelegraph a rapporté que BlockFi était devenu la dernière victime de la contagion FTX à déposer le bilan du chapitre 11.

Le dossier indiquait que BlockFi avait plus de 100 000 créanciers, des actifs entre 1 et 10 milliards de dollars et des passifs similaires. La dernière faillite cryptomonnaie de grande envergure semble avoir alimenté cette récente série de FUD, que Silvergate a jugé bon de réfuter.

Plus tôt ce mois-ci, le WSJ a publié un article sur Silvergate affirmant que la société luttait contre les craintes de contagion. La crypto banque a vu ses cours boursiers plonger cette année, mais cela a été le cas pour la plupart des sociétés de cryptomonnaie cotées en bourse.

Les prix du SI ont baissé de 11,1 % sur la journée pour terminer à 24,45 $ en dehors des heures de bureau selon Market Watch. L’action Silvergate a chuté de 83,6 % depuis le début de l’année.

Le 23 novembre, Cointelegraph a annoncé que le PDG de Block.one, Brendan Blumer, avait acheté une participation dans Silvergate Capital.