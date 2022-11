L’action sur les prix d’Ethereum devient ennuyeuse alors que les préoccupations d’insolvabilité de wETH augmentent | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum continue de s’échanger entre 1 000 et 1 300 dollars depuis le crash du 9 novembre.

Une cassure au-dessus de la ligne de tendance à la baisse reliant les sommets de swing formés depuis le 10 novembre pourrait déclencher une montée à 1 400 $.

wETH les rumeurs d’insolvabilité qui ont commencé comme une blague continuent de faire le tour de Twitter.

Le prix d’Ethereum montre un manque de volatilité car il oscille au-dessus d’un niveau de support crucial. Un mouvement à la hausse est peu probable jusqu’à ce qu’il surmonte un autre obstacle important. Par conséquent, ETH continue de se consolider, en attendant un signal de BTC.

wETH depeg et rumeur d’insolvabilité

La rumeur d’insolvabilité / depeg de wETH a été lancée comme une blague par l’utilisateur de Twitter Cygar le 27 novembre. Ce qui est ironique à ce sujet, c’est que l’utilisateur de Twitter avait expliqué le 26 novembre comment wETH ne peut jamais être insolvable.

Cygar a par ailleurs expliqué qu’il s’agissait d’un test pour voir qui lisait son contenu.

C’est vraiment un test pour voir qui a lu mon contenu. – cygar (@0xCygaar) 26 novembre 2022

Étant donné que de nombreux membres éminents de la communauté Ethereum ont ajouté à la blague, celle-ci a explosé sur Twitter, obligeant les médias grand public comme Bloomberg à couvrir cette rumeur. Alors qu’une grande partie de la communauté est au courant de cela, il y en a encore beaucoup qui ne le savent toujours pas.

Prix ​​​​Ethereum dans une situation difficile

Le prix de l’Ethereum a augmenté de 8,4 % après que l’indicateur d’inversion de moment (MRI) a émis un signal d’achat le 22 novembre. Cette décision était anticipée et soulignée dans un article précédent. Cependant, la légère hausse qui a poussé l’ETH à 1 235 $ n’a pas réussi à poursuivre son ascension. La raison principale est que Bitcoin manque de volatilité.

En raison de ce mouvement latéral, le prix d’Ethereum est bloqué au-dessus de 1 155 $ et la ligne de tendance à la baisse reliant les sommets du swing s’est formée depuis le 10 novembre. Une cassure réussie au-dessus de ce niveau de résistance signalera que les traders sont prêts.

Dans un tel cas, le prix d’Ethereum pourrait grimper plus haut et balayer les sommets égaux à 1 290 $ et 1 350 $. Cependant, si la pression d’achat continue de s’accumuler, l’ETH pourrait atteindre le niveau psychologique de 1 400 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum, une ventilation du niveau de support de 1 075 $ créera un plus bas. Ce changement de narration invalidera la thèse haussière et faussera les chances en faveur des baissiers. Dans un tel cas, ETH pourrait revoir le niveau de support de 998 $.