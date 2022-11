Trois altcoins à surveiller cette semaine : Dogecoin, Crypto.com et Litecoin | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a augmenté de 50 %, perçant plusieurs niveaux de résistance.

Le prix de Crypto.com a imprimé des divergences haussières consécutives sur l’indice de force relative.

Le prix du litecoin pourrait être à quelques jours d’un autre rallye.

Malgré l’action baissière des prix de Bitcoin tout au long du mois de novembre, plusieurs altcoins ont offert aux commerçants des opportunités rentables de s’engager.

Le prix du Dogecoin dépasse la résistance

Le prix du Dogecoin a augmenté de 50 % depuis le 21 novembre après avoir brièvement marqué la zone de 0,07 $. L’ascension a pris le marché par surprise car les haussiers ont pu conquérir plusieurs zones de résistance.

Le prix Dogecoin est actuellement vendu aux enchères à 0,094 $. Le support cassé qui a brièvement servi de résistance le 25 novembre a été percé au cours du week-end, et les haussiers ont produit un rallye fulgurant dépassant à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours.

La seule chose dont les haussiers mis à l’écart auront besoin pour justifier l’ouverture d’une position longue sera un nouveau test classique et un signal de rallye des zones récemment franchies à près de 0,08 $. L’enroulement des moyennes mobiles ajoute de la crédibilité à l’optimisme haussier persistant sur le marché. L’effet d’enroulement est un signal généralement observé avant que le signal croisé haussier ne se produise. Un croisement haussier se produit lorsque les deux signaux se heurtent sous le prix du marché aux enchères. Les croisements haussiers sont connus pour catalyser de forts rallyes de tendance haussière.

Graphique DOGE/USDT sur 8 heures

Si le marché est véritablement haussier, les baissiers plaçant leurs stop loss au-dessus des sommets de novembre près de 0,15 $ seront probablement confrontés à un défi. Le scénario haussier crée le potentiel d’un rallye haussier de 65%.

Le prix de Crypto.com montre des signaux d’achat consécutifs

Le prix de Crypto.com se négocie actuellement à 0,0631 $, ce qui a produit un signal d’achat vital que les traders écartés attendaient. Depuis qu’il a chuté de 50 % plus tôt dans le mois, le prix du CRO s’est progressivement stabilisé à des prix inférieurs à chaque enchère. Plus précisément, le 13 novembre à 0,066 $. Le 21 novembre à 0,064 $ et le 28 novembre clôturé à 0,0633 $.

Le prix de Crypto.com est maintenant mis aux enchères à 0,0629 $. Les trois dates de clôture ont produit une divergence haussière sur l’indice de force relative (RSI). Le RSI est un outil utilisé pour évaluer la psychologie des acteurs du marché et leur impact potentiel sur le prix de négociation d’un actif. La divergence entre les trois dates suggère que davantage de traders conservent leurs positions malgré l’évolution des prix.

Compte tenu des gestes optimistes de CRO, il y a de fortes chances pour un rebond de la contre-tendance.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Un outil de retracement de Fibonacci entourant la tendance à la baisse la plus prononcée en novembre montre des niveaux clés de Fibonacci à 0,077 $ et 0,085 $. Le niveau de 61,8% de Fib, considéré comme la zone cible « Golden Pocket » parmi les commerçants, est positionné à 0,093 $. Une étiquette du niveau créerait un rallye de tendance haussière de 50% par rapport au prix d’enchères actuel de Crypto.com.

Le prix du litecoin est un must

Le prix du litecoin a augmenté de 75 % en novembre, surpassant presque toutes les crypto-monnaies. Maintenant, alors que les derniers jours approchent du mois, le prix LTC devrait faire une déclaration haussière pour les mois à venir.

Ventes aux enchères de prix Litecoin à 75 $ alors que les traders trouvent le support de l’EMA de 8 jours après une semaine de congestion à but lucratif près de la zone de 70 $. La congestion précédente, qui a également retesté à la fois l’EMA de 8 jours et la SMA de 21 jours avant d’exploser dans le sommet mensuel, n’a pris que trois jours de consolidation. Les praticiens d’Elliott Wave utilisent une «règle d’alternance» pour évaluer quand la consolidation peut s’étendre loin ou mince. La règle est que les consolidations doivent alterner dans le temps d’au moins deux pour un, mais peuvent s’étendre jusqu’à un rapport de quatre pour un.

Compte tenu de la règle de l’alternance, le prix LTC a encore cinq jours de répit avant qu’un mouvement volatil ne se produise. Cette thèse propose que le commerce des LTC se limite et franchisse potentiellement un nouveau sommet dans la barrière des 80 $ dans les prochains jours. Néanmoins, les traders doivent rechercher une séquence d’événements plus bas et plus bas, même si un nouveau plus haut est établi. Cela créerait un modèle de triangle qui est un modèle de trading observé uniquement dans la quatrième vague sous la théorie d’Elliott Wave.

Pour les commerçants qui cherchent à participer à un scénario de prise de couteau précoce, au cas où la thèse de la fourchette latérale ne se concrétiserait pas, le potentiel de la tendance haussière ciblant un nouveau sommet LTC dans la zone de 80 $ dépend du fait que la première vague à 64,72 $ reste intacte.