Les capitulations de Bitcoin abondent – Les données montrent des pertes réalisées et non réalisées à des niveaux records | Cryptomonnaie

Les faillites, la diminution des marges bénéficiaires et les commerçants réalisant de lourdes pertes sont tous des signes de capitulation de la part de divers acteurs du marché.

À trois semaines de l’effondrement de FTX, les analystes de Bitcoin BTC ↓ 16 207 $ passent au peigne fin les données pour déchiffrer si davantage de ventes se poursuivront ou si un plancher de marché baissier a été atteint.

Une chose que les mineurs, les détenteurs à court et à long terme ont en commun est qu’ils perdent actuellement sur le marché du Bitcoin.

Selon l’analyse en chaîne de Glassnode, l’ampleur des pertes réalisées et non réalisées parmi les détenteurs de Bitcoin est l’un des événements de capitulation les plus lourds de l’histoire de BTC. La capitulation entrave tous les groupes en raison du nombre croissant de faillites et de la diminution des revenus des mineurs.

Les pertes réalisées de Bitcoin sont les quatrièmes plus importantes jamais enregistrées tandis que les pertes non réalisées augmentent

Novembre a enregistré 10,8 milliards de dollars de pertes réalisées sur 7 jours pour Bitcoin. La plus grande perte réalisée enregistrée dans l’histoire de Bitcoin est juin 2022, lorsque 19,8 milliards de dollars ont été enregistrés. De telles pertes montrent qu’un grand volume de Bitcoin a changé de mains à des prix réduits.

Bitcoin a réalisé des pertes de 7 jours. Source : Glassnode

Un dicton populaire en matière d’investissement cryptomonnaie est « vous ne pouvez pas perdre si vous ne vendez pas ». Les pertes non réalisées suivent l’ensemble du marché Bitcoin par rapport à la capitalisation boursière totale. La perte non réalisée de 56 % de novembre 2022 est la plus importante du marché baissier actuel. En 2014-2015, les pertes non réalisées ont atteint un niveau record pour les détenteurs de Bitcoin à 86 %. Les pertes non réalisées actuelles sont les quatrièmes plus importantes de l’histoire de Bitcoin.

Selon les analystes de Glassnode :

Cette mesure a récemment culminé à 56 %, ce qui est le plus élevé pour ce cycle et comparable aux planchers antérieurs du marché baissier.

Pertes latentes de Bitcoin Moyenne mobile sur 7 jours. Source : Glassnode

Les temps de bloc ralentissent alors que les mineurs de Bitcoin luttent

Les investisseurs Bitcoin ne sont pas le seul groupe à capituler sur le marché actuel. Les mineurs de Bitcoin ont du mal à rester rentables avec les prix déprimés.

Le voilà. La capitulation des mineurs de Hash Ribbon est confirmée. Déclenché par la fraude FTX de 10 milliards de dollars et l’effondrement qui a suivi, les mineurs de Bitcoin font maintenant faillite et le taux de hachage a tendance à baisser. pic.twitter.com/TorX7PzrNu – Charles Edwards (@caprioleio) 28 novembre 2022

Étant donné que les mineurs de Bitcoin sont sous pression pour rester financièrement viables, cela affecte le taux de hachage minier BTC. Une réduction du taux de hachage de Bitcoin ralentit les transactions BTC. Selon HashRate Index, les temps de bloc ont atteint plus de 11 minutes.

Le hashrate de Bitcoin chute comme un rocher↘️ Le hashrate moyen de Bitcoin sur 7 jours est actuellement de 236 EH/s, soit une diminution de 14 % par rapport à ses 274 EH/s ATH Les temps de bloc sont donc lents : 11 minutes et 12 secondes en moyenne à cette époquehttps://t.co/JN7OmpJ8X0 pic.twitter.com/ckxqEqOGqX — Index de hashrate (@hashrateindex) 28 novembre 2022

Malgré les défis actuels, les analystes estiment que la capitulation est saine pour démarrer la prochaine course haussière. Remarques de Glassnode :

Un événement constant qui motive la transition d’un marché baissier vers un marché haussier est la réalisation dramatique de pertes, alors que les investisseurs abandonnent et capitulent à grande échelle.

Avec autant de groupes actuellement à perte à ce stade de l’effondrement du marché baissier après l’effondrement de FTX, Bitcoin et le sentiment général du marché devront s’améliorer pour inciter de nouveaux fonds à conduire une course haussière. Sans amélioration du sentiment, la capitulation peut ne pas correspondre aux cycles Bitcoin précédents.