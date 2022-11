Prédiction de prix Crypto.com: un trio de signaux haussiers | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a produit des clôtures quotidiennes plus faibles tout au long du mois de novembre.

Le CRO montre un tri des signaux de corrélation haussière entre le volume et l’indice de force relative.

Si le marché est véritablement haussier, 0,0521 $ devrait rester intact.

Le prix de Crypto.com montre des signaux dignes de rebond qui méritent l’idée d’une prochaine hausse de la contre-tendance. Alors que le CRO continue de baisser, les données techniques suggèrent que les baissiers pourraient libérer leurs positions. Les commerçants doivent garder un œil sur le jeton d’échange numérique pour une opportunité potentiellement rentable.

Le prix de Crypto.com pourrait bientôt augmenter

Le prix de Crypto.com montre des signaux optimistes pour la dernière semaine de négociation de novembre. Depuis le crash initial de 55% qui s’est produit au milieu du mois, le CRO est resté proche des nouveaux plus bas mensuels à 0,055 $ et a progressivement publié des clôtures quotidiennes plus faibles par la suite. Le 20 novembre, le CRO a réglé le prix d’enchères quotidien à 0,0639 $, et le 28 novembre, le prix du CRO a produit une impasse à 0,0631 $ avec quelques heures pour clôturer.

Le prix Crypto.com se négocie actuellement à 0,0631 $, et si la clôture quotidienne reste inférieure à la clôture du 20 novembre à 0,0639 $, il y aura un jeu de divergence trifecta entre le prix CRO, l’indicateur de volume et l’indice de force relative (RSI).

L’indicateur de volume, qui représente le total des participants au marché au cours d’une journée de négociation, montre une tendance décroissante. Moins de participants au marché sont impliqués dans la suppression du prix d’adjudication des CRO.

L’indice de force relative, un indicateur utilisé pour évaluer la force sous-jacente et l’influence des acteurs du marché sur le prix d’enchère, produit une divergence haussière. La divergence haussière est un signal que les traders professionnels recherchent lorsqu’ils essaient d’attraper un couteau.

La combinaison du signal RSI avec l’indicateur de volume montre que davantage de traders conservent leurs positions longues malgré la baisse des prix. Si le 28 novembre clôture en dessous de 0,0639 $, la troisième divergence sur le RSI et l’indicateur de volume devrait être le clou dans le cercueil pour favoriser le rebond anticipé de la contre-tendance. Si tel est le cas, les principaux objectifs d’une pompe à contre-tendance seront les niveaux de Fibonacci de 38,2 % et 50 % extraits de la baisse mensuelle de 55 %. La première cible serait de 0,077 $ et la deuxième de 0,085 $, soit une augmentation pouvant atteindre 35 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Pour que les commerçants attrapent un couteau, le niveau d’invalidation est crucial. Il peut être très vulnérable car le prix d’adjudication peut grimper à la baisse pour saisir la liquidité à tout moment sur un marché tout en créant des signaux de divergence plus haussiers. Les traders peuvent envisager d’utiliser l’Average True Range Indicator (ATR) pour évaluer leur risque.



Graphique CRO/USDT sur 1 jour

L’indicateur ATR montre la fourchette moyenne au cours d’une journée de négociation. En théorie, le marché ne devrait casser en dessous de la fourchette moyenne qu’en prédiction de forts mouvements directionnels. L’ATR montre une valeur moyenne actuelle de la fourchette à 0,0068 $, qui peut être soustraite du plus bas quotidien du 28 novembre à 0,0589 $ pour égaler un palier de sécurité à 0,0521 $.

Si le 0,0521 $ est cassé, le marché devrait baisser, ciblant des niveaux de liquidité de l’ordre de 0,04 $, ce qui entraînerait une baisse de 30 % par rapport au prix actuel de Crypto.com.