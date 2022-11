Les clubs de strip-tease de Miami s’effondrent avec FTX : « Les crypto-millionnaires étaient nos meilleurs clients »

La vie débridée des nerds milliardaires a duré un peu plus d’un an, qui avec leurs soirées luxueuses ont transformé Miami en l’épicentre de la crypto. « Nous ne pensons pas qu’ils reviendront », déclarent désormais les dirigeants du club.

Il y a une ligne fine reliant l’effondrement de l’empire de la crypto-monnaie aux boîtes de nuit de Miami avec des pistes presque vides. La nouvelle classe de très jeunes crypto millionnaires ivres de succès instantanés est maintenant tombée dans la pauvreté, mettant fin d’un coup à une vie d’excès coûteux qui sont allés étoffer les poches des clubs d’Ocean Drive.

Tout le monde de la cryptomonnaie qui gagnait facilement des revenus puis versait l’argent dans du champagne dans des baignoires, des soirées à un million de dollars, des villas très luxueuses louées pour montrer un film de temps en temps. Les portefeuilles crypto semblaient sans fond. « Mais maintenant, tous les habitués de l’industrie de la crypto-monnaie ont complètement disparu », explique Andrea Vimercati, ancien directeur de Groot Hospitality, qui gère certaines des boîtes de nuit les plus en vogue dont Liv, Story et Swan, au Financial Times. Et avec eux tout l’argent qui a saoulé Miami pendant un an et un peu plus.

L’essor de la cryptomonnaie

Tout a commencé soudainement, les crypto-monnaies se multiplient, le prix des bitcoins s’envole à 60 000 $. Le marché produit de nouveaux talents qui se retrouvent plein d’argent à dépenser. Le cercle des nouveaux riches choisit Miami comme épicentre. Au début de la pandémie, les dirigeants de la technologie, les gestionnaires de fonds spéculatifs et les commerçants professionnels se déplacent en masse vers la Floride, et la capitale devient une Silicon Valley de crypto, grâce à des impôts bas et des restrictions Covid-19 plus douces que dans le reste de les États-Unis.

La période dorée des boîtes de nuit commence au printemps 2021, les clubs deviennent l’antre d’élection des nouveaux riches que personne ne connaît. « Ils faisaient partie d’un nouveau groupe démographique composé à 95% d’hommes, jeunes avec une sorte de style ringard », explique Vimercati. « Sans prévenir, tous ces gars de la cryptomonnaie sont venus à Miami et ont commencé à dépenser beaucoup d’argent, une somme insensée. d’argent. »

Tickets pour 24 bouteilles de champagne

« Ils voulaient démontrer qu’ils n’avaient pas de limites », explique Vimercati. « Ils commandent 12 ou 24 bouteilles du champagne le plus cher et se douchent sans même boire. » Ils engageaient des compagnies de trapézistes, des spectacles burlesques, pour étaler leur richesse avec des fêtes somptueuses. Tout a été payé en crypto-monnaies. En effet, E11Even, l’une des boîtes de nuit les plus populaires de Miami, a commencé à accepter les paiements en crypto-monnaie au début de 2021. L’année dernière, le club a gagné 6 millions de dollars en transactions cryptomonnaies, au cours des trois derniers mois, la même entrée dans le registre des revenus a rapporté moins de 10 000 $. « Un monstre, une énorme baisse », a déclaré Gino LoPinto, le partenaire opérationnel du club.

Les crypto-monnaies ont envahi la scène du luxe de Miami. « Ils ont acheté de grandes maisons pour plus de 25 millions de dollars, ils ont loué de grands yachts, ils avaient de l’argent et ils le dépensaient généreusement », a déclaré au FT Brett Harris, directeur exécutif des ventes de luxe de la société immobilière Douglas Elliman. de grandes maisons, sans financement, convertissant des bitcoins en argent pour acheter. » Parfois, ils les achetaient juste pour montrer des films ou animer des spectacles. « C’était la revanche des nerds », a déclaré Harris.

Comment tout se termine

En mars 2021, FTX, l’ancien empire de la crypto, avait payé 135 millions de dollars pour mettre son nom au-dessus de l’arène de l’équipe de basket-ball Miami Heat. Un peu plus d’un an plus tard, il s’est effondré de manière désastreuse, bouleversant le marché. La faillite de la troisième plus grande bourse du monde a entraîné de nombreuses autres réalités vers l’abîme. Voyager Digital Holding, Celsius Network, Three Arrows Capital ont déposé le bilan.

Les crypto-monnaies ont perdu de la valeur et les poches des nouveaux riches, comme elles s’étaient remplies, se sont vidées d’un coup. Les propriétaires de boîtes de nuit de Miami ont lutté avec des ventes en chute libre et des lieux semi-vides. Il y a ceux qui espèrent que ce n’est qu’un moment, ce ne serait même pas le premier, vu la volatilité du marché. Il y a aussi ceux qui craignent que la classe des jeunes nerds soit perdue à jamais, « nous ne pensons pas qu’ils reviendront », a déclaré Vimercati.

L’effet domino déclenché par l’effondrement de FTX a commencé et la première victime a déjà été enregistrée. Au cours des dernières heures, BlockFi, une société de prêt de crypto-monnaie, a déposé son bilan. Parallèlement à la demande de mise en faillite, les premiers licenciements ont également commencé, selon le magazine spécialisé Decrypt, la plupart des travailleurs ont déjà été invités à quitter leur emploi.