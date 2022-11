Le prix du litecoin prend des coups, imprime un creux de cinq jours alors que le RSI se refroidit | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin voit un changement sismique des haussiers aux baissiers dans le commerce de surpondération.

LTC est à la recherche d’un support qui pourrait déclencher un rebond.

Attendez-vous à voir environ 10 % supplémentaires de dévaluation avant que le support ne soit atteint.

Le prix du litecoin (LTC) glisse de plus de 4 % en cours de journée alors que la session américaine s’accélère après une interruption prolongée en raison des vacances de Thanksgiving et du long week-end. Litecoin a enregistré une performance stupéfiante la semaine dernière avec une appréciation de 28% et voit maintenant ces gains s’évaporer un peu alors que l’indice de force relative (RSI) s’est trop rapidement retrouvé dans la zone de surachat. Comme le RSI sort maintenant de cet élément de stress de surachat, davantage de baisses sont nécessaires pour refroidir le prix et attirer les acheteurs de niveau inférieur.

LTC voit que ce qui se passe revient

Le prix du litecoin a baissé ce matin et a ramené quelques gains supplémentaires qu’il avait enregistrés la semaine dernière dans sa frénésie commerciale, qui a imprimé +28% en seulement deux jours de bourse. Le RSI a immédiatement atteint le territoire de surachat avec cette grande victoire de deux jours. Cette mesure indique qu’il y a déjà eu trop d’achats à portée de main et que le prix va probablement commencer à ralentir ou même à baisser car les traders expérimentés sauront qu’il y a peu d’incitations à acheter à nouveau car les gains seront plutôt limités.

LTC est devenu, en ce sens, une prophétie auto-réalisatrice, et la slide actuelle ne devrait donc pas surprendre. Attendez-vous à ce que la baisse se poursuive un peu plus loin, d’environ 10 % vers 65,08 $, avant que les acheteurs ne reviennent enfin. Ce niveau était crucial auparavant et a rencontré de nombreuses fausses éruptions avant qu’il ne puisse se briser et se fermer au-dessus. Alors la question est maintenant : tiendra-t-il comme support ?

Graphique journalier LTC/USD

Avec Thanksgiving terminé, tous les regards seront tournés vers les orateurs de la Fed et la réunion du FOMC dans deux semaines. Alors que la période d’interdiction approche pour que ces mêmes membres de la Fed continuent de communiquer avec les marchés, attendez-vous à voir des commentaires plus pacifistes qui pourraient enflammer les marchés boursiers aux États-Unis. Ce risque environnemental devrait être bon pour LTC et le voir remonter vers 84 $ pour tester le sommet de novembre.