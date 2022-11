Le prix du Chiliz pend au-dessus de l’abîme, prêt à plonger en dessous de 0,14 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Chiliz glisse de plus de 5 % à la baisse au début de cette semaine de négociation.

CHZ révèle que les traders de crypto sont au bord de la semaine de trading très chargée à venir.

Attendez-vous à une possible glissade vers 0,14 $ et à un nouveau plus bas pour le mois.

Le prix du Chiliz (CHZ) n’a pas pu faire de pause au cours du week-end alors que les troubles sociaux ont éclaté en Chine, sapant le sentiment des commerçants lundi matin lors de la session ASIA PAC. Les manifestants descendaient dans les rues pour demander la fin des restrictions covid actuelles, certains appelant à la démission du président Xi. Ce genre de protestations n’a pas été vu depuis des années et survient après seulement quelques semaines lorsque Xi a pu prolonger sa présidence avec un troisième mandat.

CHZ a des maux de tête, mais où est l’aspirine ?

Le prix de Chiliz glisse non seulement de plus de 5% ce lundi matin, mais il dépeint également une image brutale des choses futures. Le premier élément à aborder est qu’au cours du week-end, les haussiers ont reçu un rejet ferme contre 0,1772 $ à la baisse. Cela a déclenché une vente qui se poursuit et s’accélère ce lundi matin alors que CHZ passe sous la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours.

CHZ devra rechercher un support, avec le plus bas de ce mois près de 0,1455 $, qui était le plus bas testé et qui a finalement fini un peu plus haut pour la journée. Le risque vient que 0,14 $ soit dans l’image et reçoive un autre test qui déclenche une cassure inférieure. Le niveau de support mensuel S2 proche de 0,12 $ est le seul élément qui empêche les baissiers d’imprimer une baisse de 50 % vers 0,081 $.

Graphique journalier CHZ/USD

Avec la vente de ce matin, un certain rattrapage pourrait être en cours pour les haussiers, car le dollar américain s’est affaibli. Face à plusieurs paires majeures, le billet vert a perdu près de 1% de sa valeur face à l’euro, la livre et le yen. Cela pourrait déclencher des vents favorables pour CHZ et faire remonter l’action des prix vers 0,18 $ d’ici le milieu de cette semaine.