Le prix Ethereum s’effondre après un week-end sans incident et une Coupe du monde ennuyeuse | Cryptomonnaie

Le prix de l’Ethereum a chuté de plus de 1,5 % dans les échanges ASIA PAC lundi après des émeutes et des manifestations à travers la Chine.

L’ETH subit une pression de vente mondiale alors que les marchés financiers plongent également.

Attendez-vous à voir une autre jambe plus bas à la recherche d’un support avec toutes les autres classes d’actifs.

Le prix Ethereum (ETH) a connu un week-end terne en ce qui concerne son action sur les prix et ses performances. Samedi, certains espéraient que le niveau pivot à 1 243 $ pourrait passer un test, mais les traders ne l’ont jamais rattrapé aussi loin. Au lieu de cela, les prix ont baissé dimanche, et ce matin, sur fond de troubles sociaux généralisés en Chine qui ne se voient presque jamais, les marchés dans leur ensemble choisissent d’adopter un ton de risque pour aujourd’hui.

L’ETH glisse sous une ligne importante dans le sable

Le prix de l’Ethereum joue un jeu dangereux ce matin car il a subi la pression d’un ton mondial de risque déclenché par des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux en provenance de Chine. Plusieurs villes ont signalé des troubles sociaux et ont appelé Xi à se retirer alors que les mesures de verrouillage commencent à frapper le moral des gens. Comme cela est très rare en Chine, cette forme de rébellion pourrait commencer à peser sur plusieurs chiffres de performance de producteurs très dépendants de la production locale en Chine. Apple a déjà publié ce matin un communiqué accusant un retard de livraison promet pour son iPhone le plus récent.

L’ETH flirte actuellement avec la ligne de tendance descendante rouge dans le sable, s’abstenant d’ETH de faire à nouveau des creux vers 1 074 $. Malheureusement, si les marchés ne changent pas de sentiment tout au long de la journée, le risque est qu’il plonge vers le niveau mentionné. Le commerce redevient un triangle baissier, avec 1 074 $ comme base et devrait baisser à 1 014 $, ce qui entraînerait une perte de 15 %.

Graphique journalier ETH/USD

Bien que le sentiment au début de cette semaine semble baissier, certains troubles sociaux en Chine pourraient ne pas déclencher immédiatement une vente aux États-Unis plus tard dans la journée ou dans les prochains jours. Il en va de même pour la situation en Ukraine, qui montre de la fatigue et n’empêche plus les actions de se redresser. Attendez-vous plus tard cette semaine à voir le prix d’Ethereum atteindre 1 243 $ et préparez-vous à une hausse vers 1 337 $ à la moyenne mobile simple de 55 jours.