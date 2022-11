Capitulation d’un nouveau mineur BTC? Cinq choses à savoir sur Bitcoin cette semaine | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC 16 210 $) se prépare à sortir d’un sombre mois de novembre juste au-dessus de 16 000 $ – que pourrait-il y avoir au menu pour le prix BTC cette semaine ?

À une époque de ce que l’analyste Willy Woo a qualifié de « désendettement sans précédent », Bitcoin est loin d’être tiré d’affaire après avoir perdu plus de 20 % ce mois-ci.

L’impact de l’implosion de FTX reste inconnu et les signes avant-coureurs continuent d’affluer même après la première vague de faillites d’entreprises de cryptomonnaie.

En particulier cette semaine, les yeux sont rivés sur les mineurs, qui voient leurs bénéfices réduits par la chute des prix au comptant et la flambée des taux de hachage.

Des bouleversements sont dans l’air, et si une autre «capitulation» parmi les mineurs se produisait, l’ensemble de l’écosystème pourrait subir un nouveau choc.

Alors que la «douleur maximale» se profile pour le hodler moyen, Cointelegraph examine certains des principaux facteurs affectant BTC / USD à court terme.

Les mineurs de Bitcoin doivent « capituler » – Analyste

Comme d’autres, les mineurs de Bitcoin voient une pression majeure lorsqu’il s’agit de vendre le BTC accumulé à profit.

Il reste à voir exactement dans quelle mesure le mineur moyen souffre financièrement, mais une métrique classique se prépare à appeler une fois de plus la « capitulation ».

Quelques mois seulement après la dernière période de ce type, Hash Ribbons avertit que les conditions redeviennent insoutenables.

Hash Ribbons utilise deux moyennes mobiles du taux de hachage pour déduire des conclusions sur la participation des mineurs au réseau Bitcoin. Les croisements des lignes de tendance indiquent les phases de capitulation et de reprise.

Pour Kripto Mevismi, contributeur à la plateforme d’analyse en chaîne CryptoQuant, le moment approche pour que le premier réapparaisse.

«Donc, en ce moment, la difficulté du bitcoin est vraiment élevée pour les mineurs, ce qui indique; les coûts augmentent et faire des affaires dans ce type d’environnement devient de plus en plus difficile », a-t-il écrit dans un article de blog :

C’est pourquoi les mineurs ne travaillent pas au complet. S’ils ont des machines minières efficaces de nouvelle génération, ils les mettent en marche, mais c’est tout. L’inflation est élevée et les gens ressentent l’effet du coût de la vie, le prix du bitcoin diminue, le coût et la difficulté du minage augmentent. Environnement difficile pour les mineurs.

Tableau des rubans de hachage Bitcoin. Source : LookIntoBitcoin

Kripto Mevismi a ajouté qu’un changement significatif dans la difficulté de l’exploitation minière pourrait améliorer la situation.

Les estimations de BTC.com pour le prochain ajustement du 6 décembre placent la difficulté à 6,4 % au moment de la rédaction. Si cela se concrétise, ce sera la plus forte baisse de ce type depuis juillet 2021.

BTC.com et d’autres estiment également que le taux de hachage est en train de baisser par rapport à des niveaux records alors que les mineurs cessent leurs activités.

Aperçu des principes fondamentaux du réseau Bitcoin (capture d’écran). Source : BTC.com

BTC / USD envisage la volatilité à la clôture mensuelle

Le BTC/USD a réussi à éviter d’importantes pertes hebdomadaires lors de la dernière clôture des bougies le 27 novembre.

À environ 16 400 $, la clôture hebdomadaire était un peu plus élevée que la semaine précédente, la paire encerclant toujours des creux de deux ans, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView.

Graphique bougie BTC/USD 1 semaine (Bitstamp). Source : TradingView

Avec un manque de volatilité caractérisant l’action des prix intrajournaliers, les traders et les analystes restent prudents quant à la prochaine étape.

« C’est un long week-end de vacances, alors attendez-vous à ce que les choses deviennent intéressantes à mesure que nous nous dirigeons vers la clôture hebdomadaire et mensuelle », a écrit la ressource d’analyse en chaîne Material Indicators dans une partie d’un tweet la semaine dernière.

Un article ultérieur a réitéré que la clôture du 30 novembre déclencherait probablement une nouvelle instabilité, le BTC/USD étant actuellement en baisse de 21,25 % par rapport au début du mois.

Cela fait de novembre 2022 le pire mois de novembre de Bitcoin depuis sa précédente année de marché baissier en 2018, confirment les données de Coinglass.

Tableau des rendements mensuels BTC/USD (capture d’écran). Source : Coinglass

Sur des délais plus courts, le commerçant populaire Crypto Tony, quant à lui, a souligné 16 000 $ comme une zone clé à retourner pour des niveaux plus élevés pour entrer ensuite, tout en gardant à l’esprit la tendance à plus long terme.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Crypto Tony/Twitter

«Des hauts plus bas et une consolidation en dessous d’une zone de résistance majeure. Si vous voulez entrer en toute sécurité, attendez un retournement des bas », a-t-il résumé ce week-end.

Graphique annoté BTC/USD. Source : Crypto Tony/Twitter

Comme Cointelegraph l’a largement rapporté, le prochain creux du marché baissier de Bitcoin est actuellement le point de discussion du moment, et certaines cibles sont devenues plus populaires que d’autres.

Un commentateur vocal appelant à une baisse supplémentaire, Il Capo de Crypto, a ainsi réitéré son opinion selon laquelle 12 000 $ pourraient être les prochains pour BTC/USD.

Soulignant la relation entre le volume des transactions à terme perpétuelles et le prix au comptant, il a averti que la structure actuelle du marché n’était pas favorable à de nouveaux gains.

« 12000-14000 est probable. 40 à 50% de baisse pour les altcoins », a-t-il souligné.

Sous la mer Bitcoin, les hodlers s’accumulent

Grand ou petit, la population de l’écosystème Bitcoin ajoute « de manière agressive » à son exposition au BTC ce mois-ci.

Signe positif d’une future compression de l’offre – où la demande se heurte à une plus grande partie de l’offre illiquide – l’accumulation semble s’accélérer.

Selon la société d’analyse en chaîne Glassnode, ce sont les investisseurs de détail qui sont principalement responsables de la tendance actuelle.

Les petits investisseurs, appelés diversement «crabes» et «crevettes» en fonction du solde du portefeuille, sont de plus en plus nombreux.

« Bitcoin Shrimps (< 1 $ BTC) a ajouté 96,2k $ BTC à ses avoirs depuis l'effondrement de FTX, une augmentation de solde record. Cette cohorte détient désormais plus de 1,21 million de dollars BTC, soit 6,3% de l'offre en circulation », a montré Glassnode dans un fil Twitter sur le phénomène.

Graphique de changement de position net de crevettes Bitcoin. Source : Glassnode/Twitter

Un autre post a noté:

Les crabes (jusqu’à 10 $ BTC) ont également vu leur solde augmenter de 191 600 $ BTC au cours des 30 derniers jours. Il s’agit d’un record historique convaincant, éclipsant le pic de juillet 2022 de 126 000 $ BTC/mois.

Tableau de changement de position nette Bitcoin « crabe ». Source : Glassnode/Twitter

Comme Cointelegraph l’a rapporté, une partie de l’augmentation du nombre de portefeuilles plus petits pourrait être due aux utilisateurs d’échange qui retirent des fonds vers un stockage privé.

Woo signale la « douleur maximale » entrante

Pour Willy Woo, l’analyste derrière la ressource de statistiques populaire Woobull, les mesures en chaîne indiquent que le prochain creux macro de Bitcoin est imminent.

En mettant en évidence trois d’entre eux ce week-end, Woo a montré qu’à toutes fins utiles, Bitcoin se comporte exactement comme il l’a fait dans la fosse des marchés baissiers précédents.

La partie de l’offre de BTC détenue à perte non réalisée, par exemple, se rapproche des plus bas macroéconomiques, un phénomène couvert par le modèle « Max Pain ».

«Le fond de Bitcoin se rapproche sous le modèle Max Pain. Historiquement, le prix du BTC atteint les creux du cycle macro lorsque 58 % à 61 % des pièces sont sous l’eau (orange). L’ombrage vert s’adapte aux pièces enfermées dans GBTC Trust », a expliqué Woo à côté d’un graphique.

Tableau annoté Bitcoin Max Pain. Source : Willy Woo/Twitter

Poursuivant, il a noté que la valeur du ratio MVRV pour BTC/USD vise également une zone « d’achat », qui a historiquement donné aux investisseurs un potentiel de profit maximal.

MVRV est la capitalisation boursière de Bitcoin divisée par la capitalisation réalisée – le prix global auquel chaque Bitcoin a évolué pour la dernière fois. Le nombre résultant a livré des zones d’achat et de vente correspondant à des prix extrêmes.

« Le ratio MVRV est profondément à l’intérieur de la zone de valeur », a déclaré le commentaire de Woo :

Sous ce signal, nous étions déjà au plus bas (1) jusqu’à ce que la dernière débâcle du cygne blanc FTX nous ramène dans une zone d’achat (2).

Graphique annoté Bitcoin MVRV. Source : Willy Woo/Twitter

Le troisième graphique de Woo, Cumulative Value Days Destroyed (CVDD), a récemment été couvert par Cointelegraph.

« Utilisez ces graphiques à votre discrétion, nous sommes dans une période de désendettement sans précédent », a-t-il ajouté, avertissant que « les cycles passés ne reflètent pas nécessairement les cycles futurs ».

L’ambiance macro secouée par les manifestations en Chine

Certaines données économiques clés des États-Unis sont attendues cette semaine, mais les analystes cryptomonnaies se concentrent davantage sur la Chine.

Avec un statu quo déjà fragile suspendu aux tendances de l’inflation, les troubles dans les usines du monde pourraient perturber les performances du marché, avertissent certains.

La Chine est en proie à une vague de protestations contre la politique du gouvernement sur le COVID-19, plusieurs villes défiant les blocages pour exiger la fin du « COVID zéro ».

Dans cet esprit, les actifs à risque pourraient être malmenés si la situation devenait incontrôlable.

«La zone cruciale de Bitcoin ne pouvait pas casser, nous continuons donc à consolider dans cette fourchette. En support maintenant », a expliqué Michaël van de Poppe, fondateur et PDG de la société de négoce Eight :

Si cela est perdu, je m’attendrais à ce que de nouveaux creux soient observés sur les marchés, probablement en fonction de la contagion de la Chine et du FTX cette semaine.

Même les médias grand public ont mis en garde contre les répercussions potentielles ce jour-là, avec John Toro, responsable du trading à Exchange Independent Reserve, déclarant à Bloomberg que « un risque de contagion élevé est profilé dans le complexe de crypto-monnaie ».

Les marchés boursiers asiatiques ont légèrement baissé ce jour-là, l’indice Hang Seng de Hong Kong et l’indice composite de Shanghai ayant respectivement baissé de 1,6 % et 0,75 % au moment de la rédaction.

Graphique en bougies d’un jour de l’indice Hang Seng. Source : TradingView

Bonus : les fonds de Bitcoin dans le pétrole brut

Sur une note macro connexe, Bitcoin est désormais en ligne pour une « surperformance » en dollars américains, a déclaré un analyste bien connu.

En termes de pétrole brut WTI, l’action des prix de la BTC est déjà à un niveau macroéconomique bas – et l’histoire appelle à une résurgence, qui comprend une tendance à l’appréciation significative par rapport à l’USD.

« Nous sommes enfin au fond du canal », a confirmé TechDev au cours du week-end :

Le pouvoir d’achat du pétrole brut (énergie) de Bitcoin a atteint son sommet en avril 2021. Il semble maintenant prêt pour une autre étape de surperformance (et d’augmentation de la valeur en USD).

Graphique annoté BTC/WTI. Source : TechDev/Twitter

Un graphique d’accompagnement a établi des parallèles spécifiques avec les performances de Bitcoin au creux du dernier marché baissier fin 2018.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, TechDev est loin d’être la seule voix appelant à une hausse pour caractériser l’action des prix BTC au début de la nouvelle année.