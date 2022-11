La recherche sans fin de Bitcoin pour un fond | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a clôturé la semaine dernière avec une nouvelle baisse formelle, perdant 100 $ à 16490 $. Au début des échanges lundi, il perd encore 360 ​​$ à 16150 $. La semaine commence avec un faible appétit pour le risque sur les marchés mondiaux en raison des troubles en Chine. Ethereum est plus performant, ajoutant 3,3% sur la semaine à 1170 $. Les autres principaux altcoins du top 10 passent de -2,5 % (Polkadot) à 22,2 % (Dogecoin).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 2 % pour la semaine, à 817 milliards de dollars. L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie est passé à 28 lundi, passant de la « peur » à la « peur extrême » à 21 une semaine plus tôt.

Bitcoin a mis à jour les creux de deux ans en dessous de 15 500 $ la semaine dernière à la suite de l’annonce de la possible faillite du service de prêt de crypto-monnaie Genesis Global Capital. Bitcoin est sous la pression des institutionnalistes dont l’appétit pour le risque est fermement lié aux marchés boursiers. Bitcoin continue de chercher un fond à partir duquel il peut reculer, mais le contexte externe négatif n’est pas encore propice à l’achat.

Contexte de l’actualité

Selon Barron’s, Genesis Global Capital a fait l’objet d’une enquête des régulateurs américains sur la suspension des retraits et la crise de liquidité de l’entreprise. On ne sait pas si les régulateurs fédéraux américains sont impliqués, mais à tout le moins, les agences de surveillance de l’État de l’Alabama enquêtent.

L’équipe Ardana du projet DeFi de l’écosystème de la blockchain Cardano a déclaré avoir suspendu son développement en raison de « l’incertitude sur le financement et le calendrier du projet ».

Bloomberg, une agence de presse, rapporte que le prêteur de crypto-monnaie Matrixport recherche un financement de 100 millions de dollars. Et tandis que la société affirme que les mouvements n’ont rien à voir avec un manque de liquidités, les investisseurs sont peu rassurés.

L’analyse des transactions Bitcoin a aidé la police britannique à arrêter plus de 100 personnes dans le cadre de la plus grande opération anti-fraude de l’histoire du Royaume-Uni, dirigée par Scotland Yard. Le site Web iSpoof a été supprimé et des suspects de fraude téléphonique ont été arrêtés.