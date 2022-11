Le prix du Bitcoin chute alors que les manifestations de Covid éclatent en Chine, poussant les investisseurs en mode sans risque | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a chuté de 3,3 % dans un nouveau départ de semaine alors que les manifestations de Covid éclatent en Chine.

En conséquence, les investisseurs sont passés à un état d’aversion pour le risque, envoyant le dollar américain à la hausse.

Quoi qu’il en soit, une chance de récupération est probable pour BTC s’il peut rebondir sur 16 120 $ et transformer 16 800 $ en un niveau de support.

Le prix du Bitcoin a connu une vente soudaine le 28 novembre après un week-end de consolidation. Cette perspective baissière survient alors que de grandes manifestations éclatent en Chine en raison des restrictions de Covid. En raison des troubles croissants à l’Est, les investisseurs semblent se diriger vers un mode de risque, poussant les actifs refuges comme le dollar américain, les obligations et le yen à la hausse.

En raison de la forte corrélation entre le prix du Bitcoin et les marchés boursiers, le BTC reste un actif risqué, ce qui explique son récent repli. Indépendamment de ce petit revers, il y a encore de l’espoir pour que la grande crypto fasse son retour.

Le prix du Bitcoin peut encore se redresser

Le prix du bitcoin a chuté de 7 % entre le 19 et le 21 novembre, ce qui a formé le deuxième creux à 15 443 $. Après ce mouvement, BTC a connu une hausse de 9 % qui l’a poussé à 16 800 $, créant le quatrième plus haut inférieur.

Après quatre jours de consolidation, le prix du Bitcoin est finalement tombé en panne et a atteint 16 120 $, le point médian de la fourchette de 15 443 $ à 16 797 $. Tant que BTC reste au-dessus de ce niveau, il y a de fortes chances que BTC teste à nouveau le plus haut du lundi précédent à 17 188 $ et le plus bas de juin à 17 593 $.

D’un point de vue à court et moyen terme, un retournement de l’obstacle de 17 593 $ pourrait ouvrir la voie au prix du Bitcoin pour retester les 19 011 $, le volume le plus élevé échangé au cours des 11 derniers mois. De plus, l’indice de force relative montre que la dynamique globale est toujours haussière, car elle continue de produire des creux plus élevés depuis le 9 novembre.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin ne parvient pas à se maintenir au-dessus du niveau de support de 15 700 $, ce sera le premier signe de faiblesse. Une panne de ce niveau, suivie d’un chandelier de quatre heures clôturant en dessous de 15 443 $ sans reprise rapide, invalidera la thèse haussière.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait explorer la possibilité de revoir le niveau de support à échéance élevée à 13 575 $.