La chute de FTX a été « incroyablement dommageable », la crypto doit favoriser une véritable utilité : responsable de la politique Ripple | Cryptomonnaie

Le directeur de la politique APAC de Ripple a déclaré que l’effondrement de FTX est exactement la raison pour laquelle la crypto doit s’éloigner des « cycles de battage publicitaire » et vers une « réelle utilité ».

Le directeur de la politique APAC de Ripple a décrit la chute de FTX comme « incroyablement dommageable » pour l’espace crypto, mais affirme que l’industrie devrait résister à l’épreuve du temps si son objectif se déplace vers la création d’un « véritable utilitaire ».

Dans une déclaration envoyée à Cointelegraph, le responsable de la politique APAC de Ripple, Rahul Advani, a déclaré qu’il s’attend à ce que la saga FTX conduise à un examen plus approfondi des réglementations cryptomonnaies, tandis que les gouvernements réévalueront « leur position à l’égard de la technologie crypto et blockchain », ajoutant :

L’effondrement de FTX est incroyablement dommageable pour l’espace cryptomonnaie et souligne une fois de plus la nécessité d’une plus grande clarté réglementaire.