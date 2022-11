Prédiction du prix des pièces Binance : Deux choses doivent se produire pour que BNB atteigne 450 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin a augmenté de 25 % au cours des cinq derniers jours et approche rapidement d’un obstacle critique.

Un retournement des barrières de 336 $ et 358 $ dans un niveau de support confirmera si BNB peut revoir 450 $.

L’invalidation des perspectives haussières se produira à la rupture du niveau de 255 $ sur la période quotidienne.

Le prix de Binance Coin pourrait manquer d’essence pour poursuivre son rallye massif. Alors que les cinq derniers jours ont été des moments passionnants pour les titulaires, les jours suivants devront être surveillés de près. La menace d’un ralentissement menace BNB, et les investisseurs doivent prévoir la possibilité d’un recul qui pourrait leur permettre d’accroître leurs avoirs.

Cours de Binance Coin à un point d’inflexion

Le prix de Binance Coin a grimpé de 25 % au cours des cinq derniers jours après avoir balayé le niveau de support de 255 $ pour la liquidité stop à la vente. Comme BNB se négocie autour du niveau de 315 $, il y a de fortes chances qu’un sommet arrondi se forme en dessous du niveau de résistance de 319 $.

Les deux derniers rassemblements de mai et d’août sont d’excellents exemples de l’importance cruciale de ce blocus de 319 $. Cependant, un examen plus approfondi de l’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum populaire, montre un mouvement au-dessus du point médian à 50. Cette évolution du RSI indique que les haussiers contrôlent tant que l’indice reste au-dessus de 50.

Cette perspective ouvre la possibilité d’un nouveau test du point médian du RSI suivi d’un pic d’élan. Traduire cela en action sur les prix révèle que BNB pourrait revenir à 303 $. Dans certains cas, cette correction pourrait voir le prix de Binance Coin revoir le point médian de la hausse de 50 % à 283 $. Ces deux niveaux sont de bons endroits pour ouvrir des positions longues.

En ce qui concerne la hausse, le prix de Binance Coin doit surmonter les blocages de 336 $ et 358 $ pour rallier 24 % et revoir l’obstacle de 445 $. Au total, cette montée en flèche constituerait un gain de 56 % pour les traders qui ouvrent des positions longues à 283 $.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

Alors que les perspectives du prix de Binance Coin sont incertaines, les investisseurs doivent se méfier d’un recul. Si le retracement persiste, pousser la BNB à produire un chandelier quotidien en dessous de 255 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Cette décision pourrait encore déclencher une baisse de 8 % à 234 $ pour le prix du Binance Coin.

Voici comment les mouvements de prix du Bitcoin pourraient affecter le prix de Binance Coin