Prix ​​​​Litecoin: Deux raisons pour lesquelles 100 $ LTC n’arrive pas de si tôt | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin montre une divergence baissière se développant sur la période quotidienne, faisant allusion à une vente imminente.

Les mesures en chaîne révèlent que 22% des détenteurs de LTC réalisent des bénéfices, ce qui illustre davantage les perspectives baissières.

Une ventilation du niveau de 55,23 $ créera un plus bas plus bas, invalidant les perspectives haussières.

Le prix du litecoin s’est lancé dans un incroyable rallye après que le crash induit par le FTX a atteint son plus bas niveau le 9 novembre. En raison des mouvements explosifs, de nombreux investisseurs réalisent des bénéfices. Cependant, pour une nouvelle extension de ce mouvement, un retracement mineur pourrait être nécessaire.

Le prix du litecoin a besoin d’être refroidi

Le prix du litecoin s’est apprécié de 75 % en deux semaines, à partir du 9 novembre. Ce rallye massif semble connaître un manque d’élan haussier, interrompant sa tendance haussière. Alors que LTC rebondit sur le niveau de support de 73,10 $, les investisseurs doivent considérer deux choses : un retracement mineur ou une poursuite de la tendance.

Alors que ce dernier est possible dans des conditions strictes, le premier semble plus susceptible de se produire pour deux raisons.

La divergence baissière s’est développée entre les plus hauts sommets du 6 et du 23 novembre et les plus bas plus bas de l’indice de force relative (RSI) au cours de la même période. Cet écart laisse entendre que l’élan s’affaiblit, mais le prix continue d’augmenter en raison de l’inertie. Cependant, il est peu probable que cette hausse du prix du Litecoin se maintienne indéfiniment, les acteurs du marché doivent donc se préparer à un renversement de tendance.

Par conséquent, une ventilation du plancher de support de 73,10 $ est susceptible de voir le prix du Litecoin revoir le point médian de la hausse de 75 % à 65,63 $. Dans certains cas, un balayage des niveaux de 61,30 $ et 58,24 $ peut se produire.

Les traders doivent s’attendre à une baisse de 15% à 24% pour LTC. Ce recul n’indique toutefois pas la fin de la tendance haussière. Au contraire, une reprise rapide au-dessus de 65,63 $ indiquera que les haussiers sont toujours en contrôle.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Litecoin décolle de 65,63 $ et reteste l’obstacle de 96,30 $, portant le gain total à 47 %.

Graphique LTC/USDT sur 1 jour

L’indicateur de la valeur marchande à la valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours ajoute encore plus de crédibilité à la possibilité d’une tendance à la baisse. Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté LTC au cours du mois dernier.

Actuellement, cet indice oscille autour de 22 %, ce qui suggère que le profit moyen de tous les investisseurs qui ont acheté LTC au cours du dernier mois est de 22 %. Si ces détenteurs décident de réaliser des bénéfices, cela pourrait ajouter une pression de vente au mix et déclencher une correction.

SLD MVRV 30 jours

Alors que les choses semblent baissières à court terme, l’image à long terme du prix du Litecoin semble bonne, LTC essayant potentiellement de revoir 100 $. Cependant, si le repli ne parvient pas à se redresser au-dessus de 65,63 $ et produit un chandelier quotidien proche du niveau de 55,23 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera les perspectives haussières.

Un tel développement pourrait voir le prix du Litecoin s’effondrer de 15 % et retester le niveau de 47,60 $.

Voici comment les mouvements de prix du Bitcoin pourraient affecter le prix du Litecoin