Le prix de Crypto.com se resserre, faisant allusion à une hausse de 20% | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com montre une consolidation serrée avec des plus bas plus élevés, suggérant une accumulation d’élan haussier.

Les investisseurs peuvent s’attendre à une reprise de 20 % de la position actuelle à 0,0785 $ au cours de la semaine à venir.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,0612 $ invalidera les perspectives haussières pour le CRO.

L’action des prix de Crypto.com au cours des deux dernières semaines n’a pas été tendre avec les investisseurs. La consolidation serrée en cours devrait se terminer sur une bonne note, mais nécessitera le support de Bitcoin, qui est également pressé.

Le prix de Crypto.com se rapproche d’une cassure

La tendance à la baisse des prix de Crypto.com depuis le 15 mai est apparente, et les plus hauts inférieurs formés au cours de cette période peuvent être connectés à l’aide d’une ligne de tendance. Au cours des deux dernières semaines, cependant, le CRO a produit une série de bas et de hauts plus bas, indiquant une consolidation serrée.

Fait intéressant, l’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum populaire, a produit des plus bas plus élevés, indiquant une lente accumulation de l’élan haussier. Cette non-conformité dans le prix de Crypto.com laisse entendre qu’un renversement de tendance est probable.

Étant donné que le CRO rebondit sur le niveau de support de 0,0612 $, les perspectives haussières ont une probabilité plus élevée de se concrétiser. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix de Crypto.com augmente de 20 % et marque l’obstacle de 0,0785 $.

Bien qu’une nouvelle extension de la tendance haussière soit peu probable, les investisseurs devraient envisager la possibilité que le CRO reteste la confluence de la ligne de tendance baissière et de la résistance intermédiaire à 0,0923 $. Cette décision porterait le gain total pour les investisseurs de 20% à 43%.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Indépendamment de l’optimisme, les investisseurs doivent noter qu’une ventilation du niveau de support critique à 0,0612 $ invalidera la thèse haussière du prix Crypto.com. Ce mouvement produirait un creux plus bas et signalerait une poursuite de la tendance baissière.

Un tel développement pour le prix de Crypto.com pourrait le voir chuter de 15 % et retester le niveau de support de 0,0520 $.

Voici comment les mouvements de Bitcoin pourraient affecter le prix de Crypto.com