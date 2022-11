First Mover Asia : Bitcoin reste calme à 16,5 000 $ | Cryptomonnaie

Des prix

Bitcoin Trades Sideways, détient plus de 16,5 000 $

Le prix du Bitcoin a à peine bougé pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 16 500 $, en baisse de seulement 0,11 % au cours des dernières 24 heures. BTC est resté stable autour de 16 000 dollars au cours des trois dernières semaines, bien qu’il ait brièvement chuté en dessous de 15 500 dollars lundi au milieu des craintes concernant l’avenir de la société de trading et de prêt de crypto Genesis Global Capital, qui a été prise dans l’implosion de la plateforme de crypto FTX.

Les marchés de la cryptomonnaie se sont cependant calmés au cours des trois derniers jours, soutenus par les indices boursiers par des signes indiquant que la banque centrale américaine se retirerait de son régime actuel de hausses de taux d’intérêt bellicistes de 75 points de base. Alors qu’un certain nombre d’observateurs de la cryptomonnaie disent que les récentes débâcles pourraient finalement renforcer l’industrie de la cryptomonnaie en forçant les régulateurs à intensifier leurs efforts, la plupart des analystes restent des prix baissiers.

Ether a récemment changé de mains à environ 1 195 $, en hausse de 1,16 % au cours de la dernière journée. D’autres cryptos étaient mitigés, avec Cardano (ADA) en baisse de près d’un point de pourcentage (-0,96%) et Quant (QNT) en hausse de 0,32%. Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a baissé de 0,26%.

Connaissances

La contagion FTX ravive le redoutable glas de la cryptomonnaie de 2022 – «l’arrêt du retrait»

Dans l’industrie de la cryptomonnaie en 2022, l’expression « arrêter les retraits » est comme une fumée noire qui s’échappe d’un bâtiment. Les dégâts sont certains.

Techniquement, cela indique qu’un échange cryptomonnaie ou un prêteur a empêché les clients de récupérer leur argent ou leurs jetons numériques – généralement parce qu’il n’y a tout simplement pas assez d’actifs disponibles pour répondre aux demandes de rachat. Le résultat probable, cependant, est que l’entreprise ne se remettra probablement pas facilement de la destruction. Dans de nombreux cas, un dépôt de bilan est la prochaine étape.

Aujourd’hui, l’effondrement rapide de l’empire cryptomonnaie de l’ancien milliardaire Sam Bankman-Fried, y compris l’échange FTX et la société de trading crypto Alameda Research, a déclenché une nouvelle vague d’échanges cryptomonnaies et de prêteurs qui ont interrompu les retraits des clients au cours des dernières semaines.

Les dommages collatéraux allongent la liste des victimes de l’effondrement dramatique de la blockchain Terra plus tôt cette année, qui a accéléré ou conduit directement aux faillites d’entreprises de cryptomonnaie telles que Celsius Network, Babel Finance, Voyager Digital et Three Arrows Capital.

La contagion peut se propager rapidement. Lorsqu’une entreprise refuse soudainement les demandes de rachat, une autre entreprise fait soudainement face à une crise de liquidité. La nervosité du marché énerve les investisseurs, entraînant de nouvelles demandes de retrait, exacerbant la panique. Tel est le schéma sur les marchés des actifs numériques où il n’y a pas de Réserve fédérale ou d’autre banque centrale pour tout soutenir – comme c’est le cas dans le système financier traditionnel.

« Pour chaque joueur, vous allez être dans cette situation où tout d’un coup vous devez gérer la quantité d’informations que vous souhaitez révéler », a déclaré Benoit Bosc, responsable mondial des produits chez la société de trading crypto et fournisseur de liquidité GSR. « Il pourrait y avoir plus d’informations que vous ne voulez réellement révéler alors. »

BlockFi, Genèse

BlockFi, un prêteur de crypto, a suspendu les retraits des clients de sa plate-forme le 10 novembre, invoquant le « manque de clarté » autour de la situation actuelle de FTX ; c’était deux jours après que l’échange FTX ait complètement interrompu les retraits des clients le 8 novembre. BlockFi a reconnu plus tard son « exposition significative » à FTX.

La semaine dernière, Genesis, une grande société financière de cryptomonnaie, a annoncé que son unité de prêt avait suspendu les rachats et les nouveaux prêts, citant « l’extrême dislocation du marché et la perte de confiance de l’industrie causées par l’implosion de FTX ». Plus tôt dans l’année, l’entreprise a subi des centaines de millions de dollars de pertes après l’échec de Three Arrows Capital. (Genesis est une société sœur de CoinDesk.)

Bosc a cité la citation souvent répétée de Warren Buffett : « ‘Quand la marée se retire, vous voyez qui nage nu.' »

Nicholas Colas, co-fondateur de la société d’analyse de marché DataTrek Research, a écrit dans une note que la crise actuelle prendra du temps à être résolue, et « d’ici là, cet espace connaîtra probablement plus de pression de vente ».