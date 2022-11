C’est la meilleure crypto écologique qui explosera avant 2024 | Cryptomonnaie

Saviez-vous que Bitcoin consomme plus d’électricité en un an que la Norvège ?

Et ce n’est pas le seul consommateur d’énergie sur le marché – la plupart des crypto-monnaies ont besoin d’une grande puissance de calcul pour fonctionner, y compris Ethereum, Solana, Ripple et d’autres altcoins populaires.

Cela a été un énorme problème au fil des ans et les militants verts critiquent les cryptos depuis qu’ils sont devenus courants.

Mais maintenant, au lieu de critiquer, il semble que ces militants auront une crypto qu’ils pourront soutenir – IMPT, le jeton écologique.

Avec la capacité de réduire les émissions de carbone et de révolutionner le créneau de la cryptomonnaie écologique, IMPT a attiré beaucoup d’attention au cours du mois dernier, amassant plus de 13 millions de dollars lors de la prévente en direct.

Alors, comment fonctionne IMPT exactement, et qu’est-ce que c’est que ce battage médiatique ? Voyons les détails.

Révolutionner l’industrie du crédit carbone

Les crédits carbone sont un sujet brûlant parmi les gouvernements et les entreprises depuis des années, de nombreux pays imposant des règles strictes sur les limites de compensation de l’empreinte carbone des entreprises.

Mais, il reste encore beaucoup à faire à cet égard, en particulier en Chine et aux États-Unis, qui sont considérés comme les deux plus grands pollueurs mondiaux.

John Kerry, l’envoyé américain pour le climat, a récemment déclaré que la prochaine décennie est « cruciale » et que chacun devrait faire de son mieux pour essayer de lutter contre les effets désastreux du changement climatique.

IMPT pourrait être l’une des solutions.

Jusqu’à présent, pratiquement seules les entreprises pouvaient participer au marché des crédits carbone, ce qui compliquait considérablement la réduction des émissions de carbone.

L’IMPT cherche à établir un nouvel ordre, dans lequel la valeur des crédits carbone sera déterminée par le marché libre et les entreprises et les particuliers pourraient avoir une chance d’avoir un impact positif sur l’environnement.

Combiner la technologie NFT avec les crédits carbone

En résumé, les crédits carbone sont des « licences » pour émettre du carbone en échange d’un don à des éco-organismes.

Maintenant, IMPT a décidé de saupoudrer de nouvelles technologies dans ce mélange en introduisant les NFT.

Les gens pourront acheter des NFT de crédit carbone avec IMPT, financer un éco-projet, puis brûler les NFT pour compenser les émissions de carbone.

Une autre option consiste à vendre les NFT à profit sur un marché secondaire ou à les conserver dans votre portefeuille en tant qu’investissement à long terme.

Ceux qui décident de retirer leurs NFT auront non seulement un impact positif dans le monde, mais ils seront récompensés par un autre NFT unique qui pourra également être échangé.

De plus, les développeurs utiliseront la technologie blockchain pour empêcher les fraudes sur le marché des crédits carbone et s’assurer que tout se passe bien sur le réseau.

Les problèmes spécifiques que cela résoudra sont la création de faux crédits carbone et le double comptage (deux entreprises revendiquant la propriété d’un seul crédit carbone).

Plus de 25 000 partenaires de grandes marques

En plus de les acheter directement sur le site Web, il existe une autre façon pour les utilisateurs d’acquérir des jetons IMPT – par le biais d’achats occasionnels.

Jusqu’à présent, IMPT s’est associé à plus de 25 000 entreprises et marques influentes qui récompenseront les acheteurs avec des jetons IMPT pour avoir acheté quelque chose dans leurs magasins.

Certains des plus grands noms à ce jour sont Samsung, Netflix, Microsoft, Apple, GameStop, LEGO, Macy’s, Adidas, Hugo Boss, Levi’s, etc.

Seules les entreprises respectueuses de l’ESG (et qui l’ont prouvé historiquement) sont éligibles pour s’associer à IMPT et devenir affiliées.

Certaines marques offriront un meilleur pourcentage d’IMPT que d’autres, ce qui indique que les acheteurs pourront faire des choix encore plus « verts » en choisissant avec soin le magasin où ils feront leurs achats.

Ce modèle a attiré beaucoup d’attention ces derniers temps dans les médias et les analystes sont impressionnés par la façon dont IMPT a créé un système où les grandes entreprises et les particuliers contribuent au bien-être de notre planète.

La prévente IMPT est en feu

IMPT est actuellement dans sa phase de prévente et a déjà réussi à lever plus de 13 millions de dollars de financement.

Il n’a fallu que trois semaines au projet pour atteindre son premier jalon de 11 millions de dollars, bien avant la date prévue.

Avec la prévente qui se développe rapidement, c’est maintenant le meilleur moment pour rejoindre le « club des premiers investisseurs ».

IMPT a été vérifié KYC par CoinSniper et le contrat intelligent audité par Hacken, ce qui indique qu’il est 100 % sécurisé et qu’il ne s’agit pas d’une autre arnaque.

L’équipe derrière IMPT a révélé que 60% de l’offre totale de jetons sera vendue pendant la prévente et qu’il n’y aura pas de période d’acquisition, tandis que le plafond absolu est fixé à 45 millions de dollars.

Pour plus d’informations sur cette crypto-monnaie verte, vous pouvez consulter le livre blanc officiel IMPT et rejoindre le groupe Telegram pour rester à jour sur toutes les dernières occurrences.

Le verdict

Pollution de l’air, pluies acides, changement climatique, réchauffement climatique… la planète est dans le pire état qu’elle ait jamais été et si nous ne faisons rien rapidement, les conséquences pour les générations futures seront graves.

La grande majorité des crypto-monnaies ne faisant qu’ajouter de l’huile sur le feu, de nombreux experts prédisent qu’il est maintenant temps d’investir dans des projets respectueux de l’environnement puisque c’est l’industrie qui évoluera le plus dans les prochaines années.

Comme nous l’avons montré, à l’heure actuelle, il n’y a pas d’actif écologique avec plus de potentiel pour révolutionner l’industrie et générer d’énormes profits qu’IMPT.

Non seulement IMPT a affiché un ensemble avancé de fonctionnalités, mais il s’est également associé à certains des noms les plus populaires du monde des affaires. À tous points de vue, IMPT est une bombe à retardement et un projet dont vous voudrez faire partie avant qu’il n’explose.

