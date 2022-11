La Belgique déclare que BTC, ETH et autres pièces décentralisées ne sont pas des titres | Cryptomonnaie

Le point de vue de la Belgique sur les conditions à remplir pour qu’un actif cryptomonnaie soit classé comme un titre contraste avec les vues du président de la Securities Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler.

L’organisme belge de réglementation financière a confirmé sa position selon laquelle le Bitcoin (BTC), l’Ether (ETH) et les autres crypto-monnaies émises uniquement par code informatique ne constituent pas des valeurs mobilières.

L’explication est venue de l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) dans un rapport du 22 novembre, dont un projet a été ouvert pour commentaires en juillet 2022.

La clarification intervient à la suite d’une augmentation des demandes de réponses sur la manière dont les lois et réglementations financières belges existantes s’appliquent aux actifs numériques, selon la FSMA.

Bien qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes en vertu du droit belge ou de l’Union européenne, la FSMA a déclaré qu’en vertu de son « plan par étapes », les crypto-monnaies seraient considérées comme des valeurs mobilières si elles étaient émises par une personne physique ou morale » :

S’il n’y a pas d’émetteur, comme dans les cas où les instruments sont créés par un code informatique et que cela n’est pas fait en exécution d’un accord entre l’émetteur et l’investisseur (par exemple, Bitcoin ou Ether), alors en principe le Règlement Prospectus, la Loi Prospectus et les règles de conduite MiFID ne s’appliquent pas.