.Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : dernier week-end de novembre | Cryptomonnaie

Bitcoin se consolide en dessous d’un niveau de support cassé.

Le prix Ethereum a récupéré 12% des pertes du marché mais affiche toujours des signaux non sécurisés.

Le prix du XRP s’écarte du marché et a créé une rupture dans la structure du marché.

Le marché de la cryptomonnaie a produit un rallye de soulagement qui incite les commerçants à rejoindre la tendance et à viser des objectifs plus élevés. Pourtant, à l’approche du dernier week-end de négociation, les traders doivent s’attendre à de la volatilité et à un défi pour réaliser des bénéfices. Des niveaux clés ont été définis pour déterminer les prochains mouvements potentiels du Top 3 crypto.

Prix ​​du Bitcoin en make-or-break

Le prix du Bitcoin a récupéré 7% de sa valeur marchande après avoir chuté à la baisse après près de deux semaines de consolidation. Le nouveau plus bas à 15 476 $ a produit une divergence haussière sur l’indice de force relative (RSI), incitant probablement les traders à envisager de prendre une position longue tout au long du week-end. Bien que le prix du BTC montre des signaux optimistes, des pratiques de gestion des risques trop prudentes devraient être appliquées pour le reste du mois de novembre.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 16 617 $. Le rallye de secours de 7% est devenu une impasse le jeudi 24 novembre, alors que les haussiers et les baissiers se battent pour des terrains sur des périodes plus courtes. La moyenne mobile exponentielle sur 8 jours a été franchie avec succès le 23 novembre, ce qui donnerait aux traders classiques d’action sur les prix plus de confiance pour viser la moyenne mobile simple sur 21 jours à 17 601 $.

Pourtant, le prix du Bitcoin n’a pas encore franchi le sommet d’un triangle proche des niveaux de prix actuels. Le mouvement de tendance haussière actuel pourrait être considéré comme un nouveau test circulaire de la zone de support récemment cassée. L’indice de force relative sous forme de divergence baissière est affiché au sommet du rallye de secours actuel.

Sur la base de ces facteurs, conserver Bitcoin pendant le week-end pourrait être problématique. Un autre faible ciblant 15 000 $ a de bonnes chances de se produire.

L’invalidation de l’idée baissière est une brèche au-dessus des sommets de swing de la consolidation précédente à 17 200 $. Si le niveau est étiqueté, les haussiers pourraient produire un pic de contre-tendance vers la moyenne mobile simple sur 21 jours à 17 600 $. Le prix du Bitcoin augmenterait de 6% si le scénario d’invalidation se produisait.



Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum riposte

Le prix d’Ethereum a réalisé un impressionnant rallye de 12% cette semaine alors que les traders mis à l’écart ont immédiatement bondi dans une offre de prix inférieure à 1 100 $ plus tôt dans la semaine. Comme BTC, le prix de l’ETH a dépassé la moyenne mobile exponentielle de 8 jours mais reste confiné sous la zone de support précédemment cassée près de 1 200 $.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 199 $. Plusieurs divergences baissières ont été établies sur des périodes plus courtes dans le cadre de la reprise de l’indice de force relative. L’indicateur peut suggérer que le mouvement de tendance haussière touchera bientôt à sa fin. L’indicateur Volume Profile montre un manque de confiance de la part de tous les acteurs du marché, car très peu d’intérêt est manifesté par rapport à la vente précédente à 1 080 $ le 9 novembre.

Les traders doivent redoubler de prudence car la structure du marché n’a pas encore considéré la vague de rebond de reprise comme un rallye de contre-tendance plus large. Par conséquent, l’ETH pourrait retomber dans un territoire inférieur à 1 100 $. Les cibles seraient de 1 080 $ et potentiellement de 1 000 $.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus du sommet de la structure du marché à 1 292 $. Si les haussiers franchissent la barrière, un rallye supplémentaire ciblant la zone de liquidité de 1 400 $ serait un objectif juste à viser. Une telle décision entraînerait une augmentation de 16% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 2 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix du XRP brise la structure du marché

Le prix du XRP a une fois de plus divergé du pack, car les données techniques affichent une nuance haussière. Au cours des deux dernières semaines, le jeton de remise numérique a formé une fourchette entre 0,34 $ et 0,39 $, produisant progressivement des hauts et des bas plus élevés. Cette semaine, alors que les haussiers ont récupéré 15 % de la valeur marchande perdue, le prix du XRP a franchi la fourchette de consolidation à la hausse, établissant un nouveau sommet à 0,404 $.

XRP se vend actuellement aux enchères à 0,399 $. La cassure haussière crée un scénario de tendance haussière plausible de 12% ciblant le niveau de support précédemment cassé à 0,44 $. Les haussiers ont franchi la moyenne mobile exponentielle de 8 jours et, au moment de la rédaction de cet article, tentent également de franchir la moyenne mobile simple de 21 jours. Une clôture au-dessus de la deuxième moyenne mobile pourrait être le signal d’entrée que les traders écartés recherchent pour rejoindre la tendance.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de la bougie quotidienne qui a franchi la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours à 0,367 $. Dans ce cas, une baisse vers la moitié inférieure de la fourchette près de 0,34 $ et potentiellement de 0,31 $ pourrait se produire. Une telle décision entraînerait une baisse de 20 % par rapport au prix actuel du XRP.



Graphique XRP/USDT sur 12 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt du marché. -Équipe Netcost-Security