Le prix du Shiba Inu reste coincé dans les traders tripwire disposés alors que le rallye de Thanksgiving s’arrête | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu voit sa séquence de victoires consécutives de deux jours être interrompue par une contre-force baissière.

SHIB s’estompe de plus de 1% pour la journée alors qu’un rejet technique est en cours.

Le risque est un retour aux creux de novembre si les haussiers perdent confiance.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) semble s’étouffer avec un morceau de dinde ou un triangle ce Thanksgiving, avec un gain de rallye de 7% sur deux jours. Bien que certaines prises de bénéfices soient tout à fait normales, le moment et la mise sur le graphique ne pourraient pas tomber à un pire moment car des baissiers pourraient être vus entrer avec de gros volumes. En fonction de la poursuite de l’affaiblissement du dollar américain et de la poursuite du rallye des actions pendant les vacances, attendez-vous à un contrepoids et à une éventuelle baisse à court terme pour revenir au plus bas de novembre.

SHIB s’étouffe alors que les traders entrent dans la mêlée

Le prix du Shiba Inu a testé la ligne de tendance ascendante verte à partir du 9 novembre et a vu un test confirmé le 14 novembre. Après que l’action des prix soit passée en dessous, les traders testent actuellement pour revenir au-dessus, bien qu’ils aient échoué mercredi à la clôture. Un deuxième test a eu lieu ce matin lors de la session ASIA PAC et a de nouveau échoué, car cette fois la ligne de tendance descendante rouge est intervenue pour émettre un rejet ferme. Se pourrait-il que les traders aient tourné leur attention vers les Lions de Detroit et la dinde ?

SHIB risque actuellement de se transformer en piège haussier, voyant comment le rejet est submergé d’ordres de vente et que les baissiers reviennent pour faire baisser les prix. Une tendance similaire peut être observée pour le dollar américain qui a culminé du jour au lendemain et qui redescend maintenant plus bas. Cela semble aller de pair avec SHIB. Au cas où le dollar américain s’affaiblirait encore plus et que les actions reculeraient, attendez-vous à voir un retour au plus bas de cette semaine près de 0,00000817 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Avec la saison des fêtes, cette décoloration pourrait simplement être considérée comme une courte pause, tandis que les États-Unis digèrent leurs tartes à la citrouille et leur dinde farcie avant de racheter en crypto-monnaies. Une fois que le prix dépasse cette ligne de tendance descendante rouge, attendez-vous à une hausse rapide vers 0,00001049 $ à la moyenne mobile simple de 55 jours avant de sauter vers cette SMA de 200 jours à 0,00001124 $. Les commerçants qui s’aventurent à acheter cette baisse courte sont en hausse d’environ 25 % dans leur portefeuille.