Litecoin regarde plus haut | Cryptomonnaie

Litecoin a récemment fait une belle cassure au-dessus des sommets de novembre, ce que nous considérons comme une vague C de degré plus élevé ou peut-être même une vague 3 après une correction plate irrégulière/élargie terminée en B/2 le 9 novembre.

Litecoin n’a pas encore terminé son rallye, il pointe toujours vers le haut dans la vague C/3, car le cycle à cinq vagues du degré inférieur semble inachevé. Donc, soyez conscient de la hausse supplémentaire d’au moins jusqu’à 90 pour la vague C, voire même au-dessus de 100 pour la vague 3.

N’oubliez pas que le sentiment de risque semble être de retour dans le jeu, car les actions se redressent et l’USD perd son pouvoir qui peut facilement être en faveur de Crypto.

Un catalyseur pour encore plus de faiblesse du dollar au cours des deux dernières sessions sont les minutes du FOMC dans lesquelles les membres ont noté qu’ils seront prudents avec la hausse des taux à l’avenir. Cela semblait accommodant, de sorte que les rendements américains ont baissé, les notes ont augmenté, ce qui a eu un impact négatif sur l’USD et positif sur les actions. Ainsi, un USD plus bas peut certainement aider les cryptos, en particulier ceux qui se portent bien ces derniers jours, comme LTC.

