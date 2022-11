Achetez ces nouveaux produits GameFi prêts à pomper alors que LUNA et LUNC baissent de 30% | Cryptomonnaie

Alors que LUNA & LUNC atteignent leur fin inévitable en raison de la récente baisse de 30 %, les investisseurs recherchent de meilleures pièces de jeu.

Le secteur GameFi a élargi la gamme des opportunités d’investissement disponibles. Choisir un ou deux des projets GameFi les plus potentiels dans lesquels investir peut être difficile en raison de la prolifération de plusieurs entreprises de cryptomonnaie de jeu.

Gardant cela à l’esprit, cet article traite des prédictions de prix de LUNA & LUNC, ainsi que des meilleures alternatives GameFi telles que TARO et RIA qui sont prêtes à pomper. Alors, allons-y !

Bref aperçu de LUNA

Deux hommes d’affaires sud-coréens, Did Kwon et Daniel Shin, ont ouvert Terra LUNA en 2018 au siège de Terra Protocol à Singapour. Comme les autres crypto-monnaies, Terra LUNA est basée sur la technologie blockchain et crée son argent à l’aide d’algorithmes. Les pièces stables pour cette crypto-monnaie portent les noms UST ou TerraUSD.

Prédiction de prix LUNA

Terra LUNA a connu des hauts et des bas, mais dernièrement, la tendance a été constamment baissière. Comme le montre le graphique de CoinMarketCap, LUNA a atteint son apogée le 28 mai 2022 et était au prix de 17,8 $, mais depuis lors, une baisse constante peut être observée. Il est actuellement au prix de 2,4965 $, ce qui représente une chute massive par rapport à 17,8 $. Voyons ce que disent les experts.

Avis d’experts

Selon Insidebitcoins, si le niveau de support à 0,00013 $ est cassé, le prix peut continuer à baisser vers les niveaux de prix de 0,000057 $ et 0,000032 $. Si les haussiers parviennent à maintenir le niveau de 0,00013 $ contre les baissiers, LUNA pourrait atteindre les niveaux de résistance de 0,00023 $, 0,00033 $ et 0,00044 $.

Bref aperçu du LUNC

Anciennement l’une des crypto-monnaies les plus demandées sur le marché, LUNA Classic (LUNC), travaille à une reprise. Il a récemment connu de la volatilité mais a maintenu un niveau respectable du volume des transactions.

Le prix de l’ancienne pièce LUNA a culminé à 119,18 $ en avril 2021 avant de tomber à un creux historique de 0,00001675 $ le 13 mai à la suite de la crise LUNA-UST, qui a provoqué une panique généralisée sur les marchés des crypto-monnaies.

Prédiction de prix LUNC

Dans le cas de LUNC, après un prix constamment inférieur à la moyenne, il y a eu une augmentation soudaine et constante de sa tendance. Le 4 avril 2022, LUNC a atteint son apogée, qui était de 116,42 $. Cependant, immédiatement après cela, une chute massive a été observée, et elle est restée ainsi. Actuellement, LUNC est au prix de 0,0001833 $ et les investisseurs sont très paniqués.

Voyons ce que disent les experts.

Avis d’experts

D’ici le 24 novembre 2022, la valeur de Terra Classic devrait avoir diminué de -7,66 % et sera égale à 0,000160 $, selon CoinCodex. Leurs indicateurs techniques indiquent que le sentiment actuel est baissier et qu’il le restera probablement.

Les meilleures alternatives GameFi

Alors que LUNA et LUNC créent la panique sur le marché de la cryptomonnaie et que les experts sont incertains de leur avenir, il existe d’autres pièces GameFi qui sont sur le point d’exploser et investir dans celles-ci serait un choix judicieux. Discutons de ces options.

RobotEra (TARO) – Nouveau jeu Metaverse avec une planète robot cool et un multivers partagé.

Calvaria (RIA) – Actuellement le jeu de cartes à collectionner basé sur NFT le plus tendance.

Enjin Coin (ENJ) – Jeton GameFi qui frappe les NFT.

1. RobotEra (TARO)

Un nouveau projet de jeu métaverse play-to-earn appelé RobotEra est alimenté par son jeton natif, TARO, qui est actuellement en prévente. Vous pouvez utiliser TARO pour accéder à une variété de protocoles GameFi et gagner de l’argent sur la plate-forme RobotEra.

RobotEra propose un environnement virtuel semblable à une planète appelé « Taro » dans le but d’entrer sur ce marché. Vous pouvez vous manifester en tant que Robot NFT sur Taro. 10 000 NFT sont le nombre maximum de cette ressource que vous pouvez obtenir, ce qui en fait un objet précieux à acheter et à posséder sur RobotEra.

La plate-forme comporte un certain nombre de composants GameFi, notamment la possibilité pour vous de gagner de l’argent grâce au commerce de NFT terrestres, d’organiser des événements dans le jeu et d’extraire des matières premières.

De plus, vous pouvez miser des jetons TARO pour gagner du rendement, faire de la publicité sur la plateforme et échanger des NFT sur le marché. SharkTeam et CoinSniper ont tous deux confirmé les informations KYC de l’équipe RobotEra et examiné ses contrats intelligents.

Achetez Robotera maintenant

2. Calvaire (RIA)

Dans le jeu de cartes Calvaria, gagner contre d’autres joueurs vous rapporte deux jetons cryptomonnaies en récompense. Le jeton RIA pour le jeu est actuellement disponible à l’achat lors d’une prévente, probablement au prix le plus bas de tous les temps. 40 jetons RIA ne coûtent qu’un dollar, ce qui est beaucoup.

Une prévente est en cours pour le jeu. La valeur des jetons RIA augmente à mesure que la prévente passe à la phase suivante. Étant donné que la valeur de la pièce augmentera encore au fil des différentes étapes, les investisseurs à la recherche d’un actif avec un potentiel d’appréciation pourraient souhaiter investir dans ce projet. Les jetons RIA seront cotés sur les bourses une fois la prévente terminée.

Vous pouvez améliorer vos cartes, qui sont représentées par des personnages du jeu qui ont chacun des capacités spéciales. En plus d’employer des tactiques pour vaincre les adversaires, vous pouvez obtenir des cartes spéciales et des bonus pour renforcer vos decks.

Calvaria offre des ressources distinctives que vous pouvez rassembler et utiliser pour progresser dans le jeu ou vendre à d’autres joueurs. Vous recevez des incitations dans le jeu pour gagner des matchs et consacrer plus de temps.

Achetez Calvaria maintenant

3. Pièce Enjin (ENJ)

En termes de potentiel de croissance future, Enjin Coin fait partie des meilleures crypto-monnaies GameFi. L’organisation qui a créé cette pièce fournit une gamme d’outils intégrés qui simplifient le développement et l’introduction de projets NFT.

De cette manière, Enjin ajoute considérablement à l’écosystème GameFi et à l’expansion du marché NFT.

La plate-forme Enjin vous donne accès aux SDK, aux plugins de jeu, aux portefeuilles de crypto-monnaie et aux options de paiement. Vous devez verrouiller les jetons dans un contrat intelligent lorsque vous utilisez Enjin pour générer des actifs numériques. De cette façon, la valeur des jetons non fongibles produits dans l’écosystème Enjin est soutenue par Enjin.

En résumé

Donc, voilà. Avec une baisse de 30%, investir dans LUNA & LUNC est hors de question puisque vous ne subirez que des pertes. Alors, qu’est-ce que tu peux faire? Investissez dans les meilleurs choix GameFi évidents : TARO et RIA.

TARO étant un tout nouveau Metaverse, a fait parler de lui pour des raisons évidentes. Il vous offre une expérience de jeu incroyable et un multivers partagé, tandis que RIA vous permet de faire une tonne d’achats en convertissant les récompenses que vous recevez en jetons RIA, et vous avez accès à des ressources uniques.

Nous espérons que cet article vous permettra de prendre une décision éclairée et calmera votre panique face à la baisse de 30% de LUNA & LUNC.

Cet article est sponsorisé par FINIXIO