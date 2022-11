Le prix du Bitcoin a chuté de 27%, comment assurer les actifs cryptomonnaies ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a chuté de 27% en moins d’une semaine.

La volatilité anormale des prix du Bitcoin a été causée par des liquidations forcées de géants de l’investissement, comme BlackRock et Sequoia Capital.

En période de ralentissement du Bitcoin ou dans des environnements à forte volatilité, il est important d’utiliser des produits d’assurance crypto.

Les nouvelles récentes parlent beaucoup de l’effondrement de FTX, un géant du marché de la crypto-monnaie, qui était jusqu’à récemment l’un des 3 meilleurs échanges de crypto au monde et avait une valorisation de plus de 30 milliards de dollars. Après une série de négociations avec Binance, la société a finalement déposé son bilan. Il était impossible qu’un tel événement n’affecte pas le marché dans son ensemble. En conséquence, Bitcoin a chuté de 27 % au cours de la semaine dernière, passant de 21 500 $ à 15 700 $ – la note la plus basse depuis 2021.

Cointelegraph rapporte que Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a géré sa société commerciale Alameda Research en utilisant les actifs des clients FTX. De plus, Alameda Research aurait eu des passifs d’une valeur de 8 milliards de dollars. Étant donné que Bitcoin est utilisé comme garantie générale pour différents contrats de crypto-monnaie, comme les contrats DeFi à FTX, il a également été affecté et a été l’un des principaux perdants de l’espace crypto.

De plus, la volatilité et le prix du Bitcoin ont été affectés par la pénurie de liquidités et les liquidations forcées (car sa valeur à risque était à un niveau critique) de géants de l’investissement, comme BlackRock, SoftBank, VanEck, Sequoia Capital ou Ontario Pension Fund, qui ont tous investi dans FTX.

Suite de l’hiver crypto

Depuis le début de 2022, le Bitcoin a chuté de 67 %, détruisant chaque jour continuellement les espoirs des gens d’un renversement et d’une fin précoce de l’hiver crypto. Depuis les sommets de novembre dernier, le Bitcoin a chuté de plus de 78 %. La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie a subi une perte de près de 2,2 billions de dollars et la volatilité de Bitcoin a bondi de plus de 50 %.

Les gens sont devenus inquiets à l’idée de rejoindre l’industrie et ne veulent pas risquer de perdre leurs fonds, surtout compte tenu de la crainte imminente d’une récession. Mais comment les investisseurs peuvent-ils protéger leurs actifs ?

Assurer le comportement des prix cryptomonnaies

Il existe un certain nombre d’outils et de stratégies qu’un investisseur peut utiliser pour couvrir les risques et se protéger contre les pertes. Les contrats à terme, les swaps ou les options sont généralement considérés comme de bons instruments vers lesquels se tourner. Mais dans cet article, je voudrais souligner un autre instrument sans doute plus simple – l’assurance des prix cryptomonnaies.

Ce type d’assurance offre la possibilité de protéger les actifs numériques de l’utilisateur contre les mouvements de prix défavorables et les flambées de volatilité du marché. Généralement, cela fonctionne comme suit : après avoir acheté une crypto-monnaie (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, etc.), l’investisseur peut mettre en place un contrat d’assurance pour une période de temps appropriée, une quantité souhaitée d’actifs numériques à assurer, et un prix fixé auquel les actifs seront assurés.

À l’expiration du contrat d’assurance, le prestataire de services évaluera la valeur des actifs numériques de l’investisseur en fonction du taux du marché en vigueur. Si le taux s’avère inférieur au prix auquel l’investisseur a initialement acheté et assuré sa crypto, le fournisseur compensera la différence.

Pour résumer, l’assurance des prix cryptomonnaies est un outil assez similaire aux options traditionnelles, mais avec quelques problèmes résolus. Comme l’entreprise fournisseur gère le gros du travail, les utilisateurs n’ont pas besoin de couvrir personnellement leurs risques, ce qui rend l’ensemble du processus beaucoup plus simple et plus fluide.

De plus, les entreprises peuvent fournir une couverture d’assurance via différents actifs : crypto-monnaies, jetons, stablecoin USDT, ou même des devises fiduciaires, comme l’USD ou l’EUR. Ce type de polyvalence offre un grand avantage, car les utilisateurs peuvent choisir eux-mêmes une méthode de compensation préférable.

Ainsi, avec une telle assurance en place, les investisseurs pourraient survivre à la dernière baisse de Bitcoin sans perdre un sou.

L’assurance crypto comme l’un des moyens de battre le marché

L’un des aspects les plus importants de la gestion de portefeuille est de combiner des actifs qui vous permettent d’obtenir les meilleurs rendements avec un minimum de risques. Il est important de sécuriser votre portefeuille lors de périodes de baisse ou de forte volatilité, à l’aide de divers instruments financiers.

Les services d’assurance comme ceux que nous avons évoqués ci-dessus peuvent être un moyen efficace d’attirer davantage d’investisseurs particuliers et institutionnels, car ils offrent aux personnes les garanties nécessaires pour se sentir plus en sécurité dans un environnement à risque. Si l’assurance des prix devient un service de base offert par n’importe quelle plate-forme de cryptomonnaie en plus d’autres produits, elle sera considérée comme le signe d’un écosystème d’actifs numériques en pleine maturité.