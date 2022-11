Les Australiens sont avertis d’éviter les portefeuilles en papier crypto qu’ils trouvent dans la rue | Cryptomonnaie

Les Australiens ont été avertis de rester à l’écart des faux portefeuilles en papier Bitcoin suspects, qui fonctionnent en attirant les victimes pour qu’elles accèdent à un portefeuille crypto lucratif, mais les vident finalement de leurs propres avoirs en crypto.

Selon un article du 22 novembre sur la page Facebook des forces de police de NSW, l’escroquerie commence par un portefeuille papier de crypto-monnaie avec un code QR, qui est conçu pour ressembler à un portefeuille papier Bitcoin légitime.

Ceux-ci sont éparpillés par des escrocs dans des lieux publics tels que des rues ou des parcs.

Un exemple des portefeuilles en papier cryptés frauduleux. Source : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Une personne qui localise le portefeuille papier et scanne le code QR est invitée à cliquer sur un lien pour accéder à un portefeuille crypto avec jusqu’à 16 000 dollars australiens (10 000 $).

La personne est ensuite invitée à payer des frais de retrait et à fournir ses propres identifiants de portefeuille qui lui permettront prétendument de transférer le solde dans son propre portefeuille crypto.

« Une fois que les frais de retrait sont payés et que les détails du portefeuille cryptomonnaie de la personne sont fournis, la crypto-monnaie de la personne est volée dans ses portefeuilles cryptomonnaies », a expliqué la police de NSW.

Les autorités ont conseillé au public de rester vigilant et que quiconque trouve un portefeuille crypto papier similaire à celui-ci ne devrait pas tenter de scanner le code QR, d’accéder au compte ou de fournir ses informations privées.

Au lieu de cela, ils doivent remettre le portefeuille à leur poste de police local.

Ce n’est pas la première fois qu’une escroquerie au portefeuille papier crypto en Australie se produit. Il y a plus de trois mois, un utilisateur de Reddit a créé un fil de discussion signalant qu’il avait trouvé un portefeuille crypto papier et l’a signalé comme une arnaque possible.

Des dizaines d’autres personnes de tout le pays ont répondu avec leurs propres histoires de trouver des portefeuilles cryptomonnaies en papier dans la rue, sur la plage et dans les parcs.

Un utilisateur, Pinnymc, a déclaré qu’il était presque tombé dans le panneau car il pouvait voir l’adresse du portefeuille et les transactions en chaîne. Ils ont dit que le site Web semblait également authentique.

Cependant, Pinnymc dit qu’ils sont devenus suspects à cause des frais de transaction de 0,5 %.

« S’il s’agissait d’un portefeuille légitime, je devrais pouvoir retirer et les frais de transaction seraient déduits du solde. C’est vraiment dommage car cela a l’air si légitime », a déclaré l’utilisateur.

Les Australiens se sont déjà révélés particulièrement sensibles aux investissements et aux escroqueries liées à la cryptomonnaie cette année, perdant 242,5 millions de dollars australiens au profit des escrocs jusqu’à présent en 2022, selon les données du site Web Scamwatch du chien de garde des consommateurs australien.

L’agence fédérale d’application de la loi du pays a également souligné l’utilisation criminelle de la cryptomonnaie comme une « menace émergente », mais affirme qu’il est difficile de suivre le rythme des criminels qui changent constamment de tactiques et de méthodes.